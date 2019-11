AOb kondigt tweedaagse staking aan in basis- en voortgezet onderwijs

Onderwijsbond AOb heeft voor eind januari een tweedaagse staking in het basis- en voortgezet onderwijs aangekondigd. De bond roept zijn leden op om op donderdag 30 en vrijdag 31 januari het werk neer te leggen. Hoe de acties er precies uit gaan zien, wordt later bekendgemaakt.

De staking vloeit voort uit een peiling onder zijn zesduizend leden, zegt de AOb. Volgens de onderwijsbond, de grootste van Nederland, vond 90 procent van hen dat acties eerder deze maand niet genoeg hebben opgeleverd. De actiebereidheid is volgens voorzitter Eugenie Stolk „enorm”.

Begin november werd door leraren al gestaakt, toen moesten naar schatting 3.500 scholen dicht omdat leraren gingen staken. De bond wil dat er structureel geld vrijkomt om onder meer het lerarentekort op te vangen. Ook wil de AOb dat de salarissen van leraren omhoog gaan. Begin deze maand maakte het kabinet bekend 460 miljoen euro extra te investeren in onderwijs, maar dat is volgens de vakbonden niet genoeg.

Vorige week werd bekend dat de onderhandelingen voor een nieuwe cao in het basisonderwijs zijn geklapt omdat de bonden het niet eens konden worden met de werkgeversvertegenwoordiger PO-Raad over loonsverhoging. De aangekondigde actie in januari heeft daar volgens de AOb echter „alleen zijdelings” mee te maken. De bond benadrukt dat de staking volgend jaar niet gericht is tegen PO-Raad, maar bedoeld is om aandacht te vragen voor de structurele tekorten in het onderwijs.