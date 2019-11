Zeker 24 doden door vliegtuigongeluk in Congo

Zeker 24 mensen zijn zondag omgekomen door een vliegtuigongeluk in een woonwijk in de stad Goma, in het oosten van de Democratische Republiek Congo. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bericht van de vicevoorzitter van het lokale parlement. Mogelijk stijgt het aantal slachtoffers.

Het gecrashte vliegtuig was klein en had omstreeks twintig passagiers en enkele crewleden aan boord. Het was onderweg naar Beni, zo’n 350 kilometer ten noorden van Goma, maar stortte kort na het opstijgen neer op de woonwijk.

Vlak na het ongeluk konden twee of drie overlevenden uit het toestel worden gered. Vervolgens zou het vliegtuig zijn ontploft. Over de toestand van de geredde passagiers is vooralsnog niets bekend, wel zouden ze zwaargewond zijn geraakt.

Vliegtuigongelukken komen vaak voor in Congo. Slecht onderhoud en weinig regelgeving vormen de grootste boosdoeners, meldt persbureau AP.