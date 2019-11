Snelwegviaduct ingestort in Italië, doden en vermisten in Frankrijk door noodweer

Noodweer heeft dit weekend in Zuid-Europa ten minste twee levens gekost. Aan de Franse Côte d’Azur werden twee lichamen gevonden, zeker twee mensen worden nog vermist. In Noord-Italië werd een snelwegviaduct weggeslagen door een aardverschuiving. Daarbij vielen voor zover bekend geen slachtoffers.

Het stuk snelweg dat in Italië instortte, verbindt Turijn met Savona. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA is een gat gevallen van ongeveer dertig meter lang. De brandweer is onder meer met een helikopter op zoek naar auto’s die mogelijk naar beneden zijn gestort, maar heeft voor zover bekend nog niets gevonden. Het viaduct bevindt zich op enkele tientallen kilometers rijden van Genua, waar vorig jaar 43 mensen omkwamen toen daar in zwaar weer de Morandibrug instortte.

Ook elders in Italië leidde het noodweer dit weekeinde tot problemen. Zo moest in Turijn een marathon worden geschrapt, en werden twee mensen uit een auto gered die in de rivier de Bormida terecht was gekomen. Een derde inzittende, een vrouw van 52, is mogelijk door het water meegesleurd. Zij wordt nog vermist.

2.300 hulpacties in Frankrijk

Het slechte weer treft in Frankrijk met name het zuidoosten van het land. In het dorp Cabasse werd een dode man van in de vijftig gevonden in zijn auto. Nabij Muy sloeg zaterdagavond een bootje van de brandweer om met drie brandweerlieden en drie burgers. De brandweerlieden en twee burgers overleefden het voorval, één burger raakte vermist. Vlakbij de plek waar de boot omsloeg, werd later een lichaam gevonden. Of het de vermiste opvarende van het bootje betreft, is nog onduidelijk.

In het dorp Saint-Antonin-du-Var wordt een man van 77 vermist die al sinds zaterdagochtend niet meer is gezien. Hulpverleners zijn in grote gebieden met voertuigen en helikopters op zoek naar mensen die door de regenval in de problemen zijn gekomen. Volgens de Franse minister Christophe Castaner van Binnenlandse Zaken hebben de hulpdiensten 2.300 hulpacties uitgevoerd waarvan 170 acties met een helikopter. „Zonder hun uitzonderlijke inzet, waren de slachtofferaantallen nog vele malen hoger geweest. We zijn hun zeer dankbaar.”