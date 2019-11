'Saaie' liberaal Iohannis wint tweede termijn in Roemenië

Klaus Iohannis blijft president van Roemenië, nadat hij zondag de tweede ronde van de verkiezingen won van zijn tegenstander Viorica Dancila. De liberale, pro-Europese Iohannis kreeg 65 procent van de stemmen, tegenover 35 procent voor de links-reactionaire Dancila, volgens drie exitpolls. In de loop van de dag liep de opkomst achter op die van de vorige twee presidentsverkiezingen, waarschijnlijk komt die niet boven de 50 procent uit. Wel stemde een recordaantal Roemenen in het buitenland.

Meer dan enthousiasme vóór Iohannis, die als saai en arrogant bekend staat, toont de uitslag afkeuring van de corruptie, onkunde en anti-rechtsstatelijkheid die Dancila en haar PSD-partij de afgelopen jaren aan de dag hebben gelegd. Dancila was tot haar regering vorige maand viel premier van Roemenië. Onder haar leiding raakte het land dieper verstrikt in corruptieschandalen en verzeilde het in een conflict met de Europese Commissie. De staatsschuld liep op, terwijl investeringen in zorg, infrastructuur en onderwijs uitbleven. De regering probeerde rechters en aanklagers het vervolgen en veroordelen van politici onmogelijk te maken. Maar het verhogen van de pensioenen maakte de post-communistische partij populair.

Afbraak rechtsstaat

Dancila’s regering kwam in een vrije val terecht nadat haar partij in mei een zware nederlaag leed bij de Europese verkiezingen en de voorzitter van haar partij, Liviu Dragnea, werd veroordeeld voor machtsmisbruik. Toen het land vervolgens werd opgeschrikt door drie moorden op jonge meisjes, die het falen van de politie blootlegden, werd Dancila afgezet.

Iohannis probeerde in zijn eerste termijn als president, met de beperkte macht die dat ambt geeft, de afbraak van de rechtsstaat tegen te houden. Dit zorgde voor een permanent conflict tussen hem en het kabinet van Dancila. Sinds haar regering vorige maand naar huis gestuurd werd, is een interim-kabinet onder leiding van Ludovic Orban, een partijgenoot van Iohannis. Volgend jaar zijn er parlementsverkiezingen in Roemenië.