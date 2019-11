RKC, de trots van een vergeten stadje langs de snelweg

„Waalwijk is RKC én de Efteling. En dan ligt de Efteling in feite niet eens in Waalwijk.”

In zijn kantoor in het Mandemakers Stadion is Frank van Mosselveld erbij gaan zitten. Het is half twee ’s middags en voordat de algemeen directeur van RKC voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen FC Emmen even met de trainers gaat „ouwehoeren”, een vaste gewoonte bij thuisduels, vertelt hij over de betekenis van een lokale profclub voor een stad waar velen ongemerkt aan voorbijrazen op de A59 richting Den Bosch.

„Ze zijn hier heel trots op hun club. Dat we in deze stad een profclub hebben, wordt als bijzonder ervaren. De afgelopen vijf jaar hebben we ook diepe dalen gekend, dus dat we nu weer in de eredivisie spelen doet de club goed. Tegelijk kan de Waalwijker ook heel pessimistisch zijn. Nadat we de eerste drie wedstrijden hadden verloren, zei iemand tegen me: jammer, hè, dat we er weer uit vliegen. Maar als we promoveren staan er wel 7.500 man op de markt. Allemaal in een RKC-shirt.”

Aan de muur hangen de ingelijste thuisshirts die de geboren Waalwijker zelf heeft gedragen in de bijna tien jaar dat hij voor RKC speelde. Alle negen ogen ze identiek „Andere clubs veranderen hun thuisshirts om er elk jaar zoveel mogelijk te verkopen. Die fans heb je, die ze allemaal willen. Maar hier dragen ze gerust een shirt van twaalf jaar oud. Wij zijn al blij als we dit jaar van tien- naar vijftienduizend euro omzet gaan met onze fanshop. Bij clubs als FC Twente pakken ze dat in een dag.”

Vrijwel nergens in de eredivisie kennen ze zo’n overlevingsdrang als aan de Olympiaweg in Waalwijk. De club is niet één maar talloze keren afgeschreven. Was het niet door geldgebrek, dan wel door wanbeleid, sportieve teloorgang en apathie bij sommige gemeenteraadsleden die het nu toch écht beu waren dat er zoveel overheidsgeld naar de club is gevloeid. Niettemin kwam de Rooms Katholieke Combinatie uit Waalwijk altijd weer boven drijven.

Afgelopen seizoen gebeurde dat tamelijk onverwacht. RKC promoveerde ‘per ongeluk’ naar de eredivisie. Althans, zo voelde het voor kantoorpersoneel en spelers van de club. Geen van allen had voorzien dat de nummer acht van de Keuken Kampioen Divisie de grote winnaar van de nacompetitie zou worden. „Het kwam uit het niets”, zegt aanvoerder Hans Mulder, „ook al wisten we dat we op goede dagen heel goed konden voetballen.”

Supporters van RKC Waalwijk vieren de terugkeer van de club in de eredivisie, eind vorig seizoen. Foto NIELS WENSTEDT/ANP

De markt in Waalwijk stond tjokvol na de stunt bij Go Ahead Eagles. Terwijl thuisduels in de eerste divisie gemiddeld 2.663 toeschouwers trokken, kwamen er drie keer zoveel fans af op de huldiging aan de voet van de Sint-Janskerk. Diehards vonden het maar apart, al die successupporters die plots vooraan stonden, maar directeur Van Mosselveld wist wat het bekende: omzet.

„De mensen halen hun RKC-sjaal weer uit de kast en kopen een seizoenskaart. Dat is toch wat de eredivisie met je club doet. Nu hoor ik mensen in de businesslounges zeuren dat ze vijf minuten in de rij moeten staan voor een biertje. Is het eindelijk druk, gaat de Waalwijker weer klagen. In de Ziggo Dome moet je een kwartier wachten.”

De compacte thuisbasis van zijn club grenst aan villa’s, aan jarenzestig-flats en een Cruijff-court, aan rijtjeshuizen en een lappendeken van voetbalvelden waarvan RKC er slechts enkele gebruikt. Eens speelden daar de jeugdelftallen, maar die heeft RKC al vijf jaar niet meer. De hele jeugdopleiding is wegbezuinigd na de degradatie in 2014.

Het was de tijd dat Martin Koopman nog trainer was. Een man die eens opmerkte dat beoogd sterspeler Dennis Rommedahl slechts op één manier een standbeeld kon verdienen en dat was door per direct zijn riante contract te verscheuren, uit piëteit met een werkgever die spelers nauwelijks meer dan een minimumloon kon bieden. „We hebben onze licentie voor onze jeugdopleiding als het ware afgekocht”, zegt Van Mosselveld. „We delen een academie met FC Den Bosch, maar dat is alleen om aan de licentievoorwaarden te voldoen. We krijgen daar geen spelers van door. Momenteel is het voor deze club niet rendabel.”

In plaats van op eigen jeugd leunt RKC op een netwerk van inmiddels driehonderd sponsors, met één van hen als de grote roerganger: keukenmagnaat Ben Mandemakers. Alle Nederlanders die bij een van zijn winkels een keuken hebben aangeschaft, hebben indirect bijgedragen aan het welzijn van zijn club. Mandemakers is er hoofdsponsor en is tevens eigenaar van het gelijknamige stadion.

De huldiging van RKC op het Raadhuisplein van Waalwijk, na de promotie naar de eredivisie, eind vorig seizoen. Foto NIELS WENSTEDT/ANP

Met zijn Mandemakers Group is hij een van de grootste werkgevers van de op 91 na grootste gemeente van Nederland. Tot in de jaren zestig moest Waalwijk het vooral hebben van schoenenfabrikanten, met een productie tot wel 3,5 miljoen paar per jaar. Maar dankzij de ligging in het hart van Brabant, aan de snelweg, staat de stad inmiddels bekend als een prettige locatie voor distributiecentra zoals dat van Bol.com.

„Als club hebben wij weinig aan zo’n bedrijf”, zegt Van Mosselveld. „Je zou als gemeente kunnen zeggen: leuk dat je je hier vestigt, maar doe ook wat terug voor de stad. Maar de bazen van bedrijven als Bol.com zien heel de stad niet. Wij zijn eerder de schakel tussen lokale bedrijven. Mensen die elkaar opdrachten gunnen omdat ook de ander RKC sponsort.”

Bij de loterijtrekking in de rust van het duel met FC Emmen blijkt dat sponsoring niet altijd om miljoenen hoeft te gaan. Onder meer te winnen: een bon van 10 euro bij een bloemenhandel, een maand gratis fitness, een bon van 15 euro bij keurslagerij Koen van Vugt en een bon om gratis te komen zonnen bij de zonnebank.

Spelers verdienen evenmin de hoofdprijs. Aanvoerder Hans Mulder verdiende in zijn begindagen bij RKC meer dan nu, in de nadagen van zijn carrière. „Maar gezien onze begroting hebben we hier wel uitstekende faciliteiten”, zegt hij. „We kunnen beelden bekijken, we hebben een krachthonk. Maar het grootste verschil met vroeger is dat deze club een plan heeft.”

Geen angsthazen-voetbal

Onderdeel van dat plan is dat RKC geen angsthazen-voetbal speelt, maar aanvallend en met druk vooruit, ook al maakt het team van Fred Grim zich daarmee kwetsbaar. Mulder: „Anders dan in de eerste divisie hebben de tegenstanders in de eredivisie aan een enkele kans genoeg om een wedstrijd te beslissen.”

Het duel met Emmen is niet van topniveau, maar wel vermakelijk. Door de strijd tegen degradatie eindigen veel duels van RKC in een alles-of-niets-offensief. Zo ook tegen Emmen, dat aan het slot van de wedstrijd met 1-0 denkt te gaan winnen. Kansen heeft RKC nauwelijks. De treffers moeten komen van huurling Dylan Vente, die bij RKC Feyenoordproof moet worden, maar dikwijls eenzaam in de spits staat. Toch komt het punt er, in de 96ste minuut, als Sylla Sow de bal in het doel wurmt. RKC staat door het gelijkspel nog altijd laatste, maar in het kleine stadion is de vreugde des te groter.