Recordopkomst bij districtsverkiezingen in Hongkong

Een recordaantal inwoners van Hongkong heeft zondag gestemd bij de districtsverkiezingen. Volgens de laatste opkomstcijfers bleek rond 21.30 uur lokale tijd dat zeker 2,9 miljoen kiezers hun stem hadden uitgebracht, een opkomst van ruim 69 procent. Vier jaar geleden stemden uiteindelijk 1,47 miljoen mensen. Dat meldt persbureau Reuters.

Het was de eerste keer dat de inwoners van Hongkong naar de stembus mochten sinds het uitbreken van de grootschalige protesten tegen de groeiende invloed van China op de autonome regio. Sinds afgelopen maart vinden er geregeld demonstraties plaats waarbij soms honderdduizenden inwoners de straat op gaan, wat geregeld uitdraait op gewelddadige confrontaties met de politie.

In Hongkong worden zondag achttien districtsraden gekozen. Zij hebben een beperkte macht in de regio en beslissen over zaken zoals recycling en volksgezondheid. In het verleden werden de raden overwegend bezet door pro-Chinese politici, maar gezien de protesten is de verwachting dat de pro-democratische bestuurders een meerderheid kunnen halen bij de 452 te verdelen zetels. De eerste uitslagen worden later zondag verwacht.