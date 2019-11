PSV maakt einde aan verliesreeks tegen Heerenveen (2-1)

PSV heeft sc Heerenveen zondagmiddag in het Philips Stadion in Eindhoven met 2-1 verslagen. Het was de eerste overwinning voor de Eindhovenaren na een reeks van zes nederlagen, iets wat sinds eind 2013 niet was gebeurd.

Voor rust was PSV’er Steven Bergwijn tweemaal succesvol. De van een hamstringblessure teruggekeerde aanvaller opende na zeventien minuten de score met een schot van ruim twintig meter. In de 36ste minuut maakte hij zijn tweede van de middag op aangeven van Ritsu Doan. Naast Bergwijn keerde ook de geblesseerde centrumspits Donyell Malen terug bij PSV, waar rechtsback Denzel Dumfries voor het eerst de aanvoerdersband droeg.

Tien minuten na rust maakte Jens Odgard de aansluitingstreffer na goed terugleggen van Chidera Ejuke. Het slotoffensief van de bezoekers mocht echter niet meer baten, mede dankzij sterk keeperswerk van PSV-doelman Lars Unnerstall. Door de overwinning verkleinde nummer drie PSV de achterstand op runner-up AZ weer tot vijf punten. Koploper Ajax staat elf punten voor op de Eindhovenaren.

Eerste puntenverlies Feyenoord onder Advocaat

Feyenoord wist eerder op zondag niet zijn derde zege op rij te boeken onder trainer Dick Advocaat. De Rotterdammers moesten in de uitwedstrijd tegen FC Groningen een gelijkspel toestaan: 1-1. Die uitslag betekende dat Feyenoord onder Groningen blijft in de stand. Beide ploegen hebben evenveel punten, maar het doelsaldo van de noorderlingen is iets beter.

Feyenoord kwam na een half uur op voorsprong door een goal van Luis Sinisterra. Groningen kwam na een uur op gelijke hoogte door een benutte strafschop van Samir Memisevic. Groningen zocht in de slotfase nadrukkelijk naar de winst, maar het teruggedrongen Feyenoord hield stand.