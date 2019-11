Politie-inval bij laatste onafhankelijke medium in Egypte

De Egyptische politie is zondag binnengevallen op de redactie van Mada Masr, en heeft hoofdredactrice Lina Attalah en twee andere redacteuren enkele uren meegenomen voor ondervraging. Mada Masr is een tweetalige Arabisch-Engelse website die geldt als de laatste onafhankelijke nieuwsbron in Egypte.

„Negen politiemannen in burger zijn met geweld de kantoren van Mada Masr binnengevallen”, meldde de nieuwssite achteraf via Twitter. „Ze hebben iedereens laptops en telefoons in beslag genomen. Zij hebben op agressieve wijze geweigerd te zeggen wie zij waren.”

Ondervraging

Na een verhoor van drie uur werden hoofdredactrice Attalah en redacteuren Rana Mamdouh en Mohamed Homama voor ondervraging meegenomen. Enkele uren later werden zij weer vrijgelaten. Twee buitenlandse redacteuren, Ian Louie en Emma Scolding werden naar huis gebracht om hun paspoorten op te halen, wellicht met het oog op een uitwijzing.

Ook een ploeg van de Franse tv-zender France24 werd ondervraagd, en kon vertrekken na een tussenkomst door Franse diplomaten. France24 was op de redactie om Attalah te interviewen over de arrestatie van een andere redacteur van Mada Masr, Shady Zalat, een dag eerder. Zalat werd zaterdag weer vrijgelaten: hij werd door de politie afgezet langs de ringweg van Caïro.

In een persbericht over Zalat herinnerde Mada Masr er zaterdag nog aan dat diens arrestatie volgde op “de grootste arrestatiegolf sinds president al-Sisi in 2014 aan de macht kwam.”

Sinds eind september enkele honderden mensen op straat kwamen om hun onvrede te uiten over al-Sisi’s beleid, hebben de Egyptische autoriteiten meer dan vierduizend activisten, journalisten, advocaten en academici gearresteerd.

Mada Masr

Mada Masr ontstond in 2013 nadat de onafhankelijke krant Egypt Independent, waarvan Attalah de hoofdredacteur was, door zijn eigenaar werd gesloten. In Egypte is de website van Mada Masr al sinds 2017 geblokkeerd, maar tot arrestaties was het nooit gekomen.

Wel vreesde Attalah al langer voor problemen: de website heeft een jaar geleden een aanvraag gedaan om aan de vereisten van een nieuwe mediawet te voldoen, maar op die aanvraag is nooit antwoord gekomen.

Wat de journalisten ten laste wordt gelegd, is niet bekend. Maar op 20 november publiceerde de site een artikel over Mahmoud al-Sisi, de oudste zoon van de president die een hoge positie bekleedt bij de Egyptische inlichtingendienst. Volgens Mada Masr wordt hij naar Rusland gestuurd omdat zijn toenemende invloed funest zou zijn voor de positie van zijn vader.