Onze dagelijkse podcast vindt een groot publiek

Sinds de lancering eind april is de podcast in rap tempo onderdeel geworden van onze verslaggeving. Dan is het mooi te kunnen constateren dat hij een groot en groeiend publiek vindt.

In twintig minuten bespreekt presentator Thomas Rueb in NRC Vandaag iedere ochtend hét verhaal van de dag, samen met een van onze journalisten. Ideaal voor op de fiets of in de auto of misschien tijdens het hardlopen. De productie is een samenspel tussen redacteur en podcastteam. Geregeld bieden afleveringen verdiepende context bij een verhaal of een inkijkje in het journalistieke werkproces.

Zo vertelde Thijs Niemantsverdriet deze maandag hoe hij en Jan Meeus onderzoek deden naar een reeks vergismoorden op de Oostelijke Eilanden in Amsterdam. Op woensdag praatte correspondent Garrie van Pinxteren de luisteraar vanuit Hongkong bij over de escalerende strijd tussen studenten en politie. En op vrijdag duidden buitenlandredacteur Merijn de Waal en correspondent Nina Jurna de samenhang van de oplaaiende protesten in heel Zuid-Amerika.

Actualiteit is daarbij vaak, maar niet altijd leidend. Bijzondere afleveringen komen ook voort uit persoonlijke verwondering. Economieredacteur Milo van Bokkum vroeg zich dinsdag bijvoorbeeld af wat de opmars van megadistributiecentra betekent voor het Nederlandse landschap. Is die “verdozing” langs de snelweg erg?

Ook onze beide wekelijkse podcasts groeien in luisteraars en zijn zeer de moeite waard. In Onbehaarde Apen onderzocht de wetenschapsredactie deze week of de witte neushoorn in het laboratorium behoed zou kunnen worden voor uitsterven.

En in een zeer actuele Haagse Zaken besprak onze politieke redactie dit weekend hoe politici omgaan met openlijk racisme.

Even geleden organiseerden we voor de tweede keer bovendien een live opname van Onbehaarde Apen. Op een zondagmiddag in oktober was een klein theater in Nijmegen volledig gevuld voor een aflevering gewijd aan bier.

Gisteravond, tijdens de Nacht van NRC, maakten Tom-Jan Meeus, Marike Stellinga en Guus Valk onder leiding van Lamyae Aharouay de tussentijdse balans van Rutte III op. Ook daar maken we uiteraard een podcast van. Mocht u er onverhoopt niet bij hebben kunnen zijn, dan is het gesprek binnenkort dus terug te luisteren wanneer dat u uitkomt op nrc.nl/podcast, de apps van NRC, of uw favoriete podcast-app.

Daar vindt u morgenochtend ook weer een nieuwe aflevering van NRC Vandaag. Over hoe China zich steeds duidelijker laat gelden in Suriname. We horen graag wat u ervan vindt.