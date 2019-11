Kaag overweegt kandidatuur partijleiderschap D66 „serieus”

D66-minister Sigrid Kaag overweegt zich volgend jaar kandidaat te stellen voor het lijsttrekkerschap van haar partij. Dat zei Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, zaterdagavond op de Nacht voor NRC. „Ik denk er serieus over na”, zei Kaag in een vraaggesprek met interviewer Coen Verbraak.

Toen partijleider Alexander Pechtold vorig jaar besloot te stoppen, werd hij als fractievoorzitter in de Tweede Kamer opgevolgd door Rob Jetten. Dat maakt hem niet vanzelfsprekend ook de nieuwe lijsttrekker: de leden van D66 kiezen volgend jaar wie de partij richting de volgende Kamerverkiezingen mag leiden.

Jetten heeft nog niet bekend gemaakt of hij lijsttrekker wil worden, maar de verwachting is dat hij een poging wil wagen. Kaag wordt in de partij al langer genoemd als kansrijke kandidaat, maar tot nu hield zij zich hierover zelf op de vlakte. Tijdens de Nacht van NRC zei de minister dat ze er nu serieus over nadenkt. „Het hangt van een aantal factoren af, in eerste instantie wat mijn kinderen en man ervan vinden. Het hangt ook heel erg van D66 af. Wat goed is voor de partij, wat goed is voor het team en of dit een verschil gaat maken voor D66”, aldus Kaag.

Een fantastisch fractieleider

In het televisieprogramma Buitenhof zei Kaag zondag dat ze het besluit over of ze zich kandideert voor het lijsttrekkerschap „in goed overleg” wil nemen. Kaag noemde Jetten „een fantastische fractieleider”, maar zei ook dat ze denkt „een hele belangrijke bijdrage kan leveren aan hoe ik Nederland zie in de toekomst”.

Kaag (58) was eind 2017 een verrassende naam in het kabinet-Rutte III. Ze was wel lid van de partij, maar nog niet eerder politiek actief geweest. Kaag heeft een lange carrière in de diplomatie achter de rug. Ze leidde als VN-gezant onder meer de missie die de chemische wapens van het regime van de Syrische president Bashar al-Assad moest ontmantelen.

