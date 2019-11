Grote winst voor pro-democratisch Hongkong

Kandidaten die pleiten voor meer democratie in Hongkong, hebben bij de districtsverkiezingen van zondag in deze bijzondere Chinese regio een ruime meerderheid van de zetels behaald. Dat meldt persbureau Reuters.

De pro-democratische kandidaten hadden maandagochtend om 07:00 lokale tijd, met een groot deel van de stemmen geteld, al 278 van de totaal 452 zetels bemachtigd. Daarmee hebben zij 12 van de 18 districten gewonnen. Kandidaten die meer op één lijn zitten met Beijing hadden op dat moment 42 zetels en onafhankelijke kandidaten stonden op 24 zetels. Tot deze verkiezingen hadden de pro-Chinese partijen in all districten een meerderheid.

Sinds het uitbreken van de protesten in Hongkong was dit de eerste keer dat de inwoners naar de stembus mochten. Op zondag werd al duidelijk dat de stemgerechtigden dit ook massaal hadden gedaan: ruim 70 procent van alle geregistreerde kiezers brachten hun stem uit. Bij de vorige districtsverkiezing vier jaar geleden was dat aantal 47 procent.

Gevolgen voor verdere verkiezingen

Bij de verkiezingen van zondag ging het over de bezetting van 18 districtsraden in Hongkong, die een beperkte macht in de regio hebben. Het resultaat heeft echter ook een directe invloed op de verkiezingen voor de hoogste leider van Hongkong die in 2022 zullen plaatsvinden. Daarbij mogen 117 van de districtsvoorzitters plaatsnemen in een comité van 1.200 mensen die beslissen wie Carrie Lam als hoogste leider zal opvolgen.

Er was opgeroepen om niet te demonstreren tijdens de verkiezingen, uit vrees dat de politie de stembureaus eerder zou sluiten. De districtsverkiezingen verliepen inderdaad vreedzaam, ondanks de vele confrontaties die hebben plaatsgevonden tijdens de protesten van de afgelopen maanden.