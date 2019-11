Flamengo wint toernooi om Copa Libertadores

De finale van de Copa Libertadores is zaterdagnacht gewonnen door de Braziliaanse club Flamengo. In de Peruaanse hoofdstad Lima werd het Argentijnse River Plate, de winnaar van vorig jaar, met 2-1 verslagen. De Copa Libertadores is het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League, het toernooi tussen de beste clubs van Europa.

Het grootste gedeelte van de wedstrijd wees alles erop dat River zijn tweede eindwinst op rij zou boeken. Na een kwartier spelen bracht Rafael Santos Borré River op voorsprong en gingen de Argentijnen bijna de gehele wedstrijd aan de leiding. Pas in de 88e minuut maakte Gabriel Barbosa de gelijkmaker. Drie minuten later scoorde hij ook de winnende treffer. De club uit Rio de Janeiro won de Copa Libertadores voor het laatst in 1981.

Vorig jaar werd de finale van de Copa Libertadores in Madrid gespeeld, na ernstige ongeregeldheden bij het stadion van River Plate in Buenos Aires. De spelersbus van tegenstander Boca Juniors werd aangevallen en bekogeld door River-Fans. Spelers van Boca raakten daarbij gewond.