Eerste puntenverlies voor Feyenoord onder Dick Advocaat

Feyenoord heeft niet zijn derde zege op rij kunnen boeken onder trainer Dick Advocaat. De Rotterdammers moesten in de uitwedstrijd tegen FC Groningen een gelijkspel toestaan: 1-1. Die uitslag betekende dat Feyenoord onder Groningen blijft in de stand. Beide ploegen hebben evenveel punten, maar het doelsaldo van de noorderlingen is iets beter.

Feyenoord kwam na een half uur op voorsprong door een goal van Luis Sinisterra. Groningen kwam na een uur op gelijke hoogte door een benutte strafschop van Samir Memisevic. Groningen zocht in de slotfase nadrukkelijk naar de winst, maar het teruggedrongen Feyenoord hield stand.