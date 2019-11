Duitsland haalt voor het eerst vrouw terug uit IS-gebied

Voor het eerst heeft de Duitse overheid een vrouw uit het IS-gebied teruggehaald. De vrouw (30) en haar drie kinderen zijn vrijdagavond aangekomen op het vliegveld van Frankfurt, meldt de Frankfürter Allgemeine (FA). De vrouw is nog op vrije voeten.

Er is een strafrechtelijk onderzoek naar de vrouw gestart op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie en het verzuimen van de zorg- en onderwijsplicht van haar kinderen. Volgens Duitse media heeft de politie bij aankomst haar paspoort afgenomen en mag ze het land niet verlaten, maar is ze niet aangehouden. Zij en haar kinderen zouden voor de uitlevering in kamp Al-Hol hebben gewoond, in het noorden van Syrië.

Over de vrouw is weinig bekendgemaakt. Volgens de Duitse nieuwssite Spiegel Online zou ze uit de regio van Gießen komen, ten noorden van Frankfurt. Ook over de leeftijd van de kinderen is weinig bekendgemaakt. Ten minste één van hen zou in Syrië geboren zijn, meldt FA.

Tot nu toe haalde Duitsland alleen kinderen terug, en niet de uitreizigers zelf. Wel heeft Turkije eerder deze maand Syriëgangers naar Duitsland teruggestuurd. Het land is juridisch verplicht zijn staatsburgers terug te nemen.

Er zijn zo’n 120 ‘IS-gevangenen’ met een relatie tot Duitsland. Ze zitten hoofdzakelijk vast in Noord-Syrië. In bijna driekwart van deze gevallen gaat het om Duitse staatsburgers.