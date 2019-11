Amateurvoetbalwedstrijden stilgelegd vanwege racisme aan de zijlijn

Hoewel ook in het amateurvoetbal racisme de voorbije week in de aandacht stond, moesten zondag twee wedstrijden worden stilgelegd vanwege racistische uitingen uit het publiek. Tijdens de hoofdklassewedstrijd VV Emmen tegen JOS Watergraafsmeer ontstond een opstootje toen een Amsterdamse speler door een Emmense supporter werd uitgemaakt voor Zwarte Piet. In Arnhem werd een wedstrijd vroegtijdig afgebroken omdat een supporter van Eldenia een speler van de Utrechtse club Sporting ’70 ‘roetveegman’ had genoemd.

„Ze mogen me uitschelden voor klootzak, maar zeker in deze tijd komt uitschelden voor ‘Zwarte Piet’ extra gevoelig over. We begonnen vooraf nota bene met een minuut stilte tegen rassendiscriminatie op het voetbalveld”, zei een getergde Richmond Bossman na afloop van de wedstrijd tegen Dagblad van het Noorden. Hij, verdediger voor JOS Watergraafsmeer, was degene die het scheldwoord naar zijn hoofd had gekregen. De minuut stilte was naar aanleiding van de scheldpartij door supporters die Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira ten deel viel in de wedstrijd tegen Den Bosch.

Zijlijn

De Zwarte Piet-opmerking vanaf de Emmense zijlijn leidde tot een opstootje. Verschillende spelers van JOS sprongen over de hekken, en gingen verhaal halen bij de man die het scheldwoord in de mond had genomen. Er werd geduwd en getrokken waarna de scheidsrechter de wedstrijd stillegde. De man die die Bossman uitschold werd door de club het terrein af gestuurd. Hij heeft volgens het bestuur zijn excuses aangeboden, net als het bestuur zelf. „Er zullen gepaste maatregelen worden genomen tegen deze bezoeker”, schreef de club op Facebook.

Een vergelijkbaar incident in Arnhem leidde zelfs tot een vroegtijdig einde van de wedstrijd, berichtte de Gelderlander. Er was al een opstootje ontstaan aan de zijlijn, vlak voor het eindsignaal zou klinken. De scheidsrechter stond daarbij, dus hoorde de racistische opmerking uit het publiek naar eigen zeggen goed. „Ga weg roetveegman, dat werd er geroepen”, vertelde de arbiter aan de krant. De wedstrijd werd niet meer hervat.

Onderzoek

De clubs waar racistische opmerkingen gemaakt werden, hebben zich beide verontschuldigd voor het gedrag van de bezoekers. De scheidsrechter zeggen van beide incidenten melding te maken bij de voetbalbond KNVB. Die laat op haar beurt weten de incidenten uit de media vernomen te hebben, maar de zaken nog niet formeel bekeken te hebben. Dat gebeurt pas als de wedstrijdformulieren binnen en verwerkt zijn, later deze week. Dan wordt ook duidelijk of zich meer incidenten hebben voorgedaan.

De KNVB zal de „gebruikelijke procedure” volgen, laat een woordvoerder weten. „Er worden verklaringen verzameld bij de scheidsrechters en de verenigingen. Die worden voorgelegd aan de onafhankelijke aanklager amateurvoetbal. Die gaat kijken of er een procedure wordt opgestart”, aldus de bond. „Het enige is: omdat het racistische incidenten zou betreffen, liggen ze wat meer onder een vergrootglas.”