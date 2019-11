10 miljoen mensen overnachtten in juli en augustus in Nederland

Afgelopen zomer hebben 10 miljoen toeristen overnacht in Nederland, blijkt maandag uit cijfers van het CBS. Het aantal gasten in juli en augustus lag in 2019 4,4 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ze bleven gemiddeld ook langer: het aantal overnachtingen steeg met 7,6 procent tot bijna 35 miljoen. Juli en augustus zijn de drukste maanden voor de sector.

Het grootste deel van de toeristen die in Nederland overnachten, komt zelf ook uit Nederland. Wel is het verschil licht geslonken. Ruim 44 procent van de toeristen is nu een buitenlander, vijf jaar geleden was dat nog 39 procent. Gelderland is de populairste bestemming, met meer dan een half miljoen gasten. Daarbij gaat het in overgrote meerderheid om Nederlanders. Buitenlandse toeristen gaan liever naar Zeeland, Noord-Holland of Zuid-Holland, waar de verhouding meer fifty-fifty is.

Overnachtingen

Met name vakantieparken zijn populairder geworden als plek om te overnachten, stelt het statistiekbureau vast. Zowel het aantal gasten, als het aantal overnachtingen steeg met ongeveer 12 procent. Ook het aantal gasten en overnachtingen op campings, in hotels, pensions en jeugdherbergen en in groepsaccommodaties nam toe - zij het meestal nog niet half zo sterk.

De nieuwe cijfers over de afgelopen maanden worden maandag tegelijk gepubliceerd met een uitgebreid rapport van het CBS over trends in toerisme, recreatie en vrije tijd. In het vuistdikke rapport, dat is opgesteld in samenwerking met onder meer de toerismebranche, is onder andere te lezen dat over heel 2018 negentien miljoen buitenlanders in Nederland hebben overnacht - een aantal dat al negen jaar op rij stijgt. Het toerisme roept daarmee in toenemende maatschappelijke vragen op over de gevolgen voor het draagvlak onder bewoners en het vermogen om al die gasten op te vangen, merken de onderzoekers op.