Voormalig CIA-agent krijgt 19 jaar cel om spionage voor China

Een voormalig CIA-agent is vrijdag veroordeeld tot negentien jaar gevangenisstraf omdat hij informatie verkocht aan China. Dat meldt persbureau Reuters. De 55-jarige Jerry Chun Shing Lee bekende in mei dat hij na zijn loopbaan bij de Amerikaanse inlichtingendienst honderdduizenden dollars heeft ontvangen van China voor zijn diensten.

Lee werkte tot 2007 voor de CIA en vertrok daarna naar Hongkong. In 2010 werd hij daar benaderd door agenten van de Chinese inlichtingendiensten, die hem financiële zorg „voor het leven” beloofden in ruil voor informatie die hij had vergaard als CIA-agent. In 2012 deed de FBI een inval in een hotelkamer van Lee en vond handgeschreven notities uit zijn CIA-tijd, onder meer over geheime operaties. Volgens de Amerikaanse aanklagers heeft China Lee in totaal meer dan 800.000 dollar (ruim 725.000 euro) betaald.

Lee is een van drie Amerikanen die in de afgelopen maanden een fikse gevangenisstraf opgelegd heeft gekregen voor spionage voor China. In mei werd een andere CIA-agent veroordeeld tot twintig jaar cel en in september kreeg een Amerikaanse defensiemedewerker tien jaar omdat hij als een dubbelspion werkzaam was.

Chinese spion in Australië

Tegelijkertijd zou een Chinese spion onlangs juist informatie hebben verschaft aan medewerkers van de Australische contraspionagedienst, zo berichtten Australische media zaterdag. Deze Wang ‘William’ Liqiang zou de Australiërs niet alleen hebben ingelicht over hoe China zijn spionage-activiteiten uitvoert in het buitenland, maar ook namen van hoge militaire inlichtingenofficieren in Hongkong hebben doorgespeeld.

Daarnaast zou Liqiang hebben toegegeven dat hij betrokken was bij de ontvoering van een Hongkongse boekhandelaar in 2015. Aan die ontvoering en die van vier andere boekverkopers wordt vaak gerefereerd door de demonstranten die de afgelopen maanden in Hongkong de straat op zijn gegaan uit protest tegen Chinese inmenging. Als Liqiang de waarheid spreekt, is hij volgens persbureau AP de eerste Chinese spion die zijn dekmantel opgeeft.