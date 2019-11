Van treinbeschieting verdachte tieners mogen naar huis

Twee 15-jarige jongens die ervan verdacht worden dat ze vrijdagavond met balletjespistolen twee treinen hebben beschoten, mogen de cel verlaten. „Ze hoeven vannacht niet meer op het bureau te slapen”, laat de politie zaterdag weten. Later op zaterdagavond besluit het Openbaar Ministerie of de tieners vervolgd worden.

De schade aan de treinen bedraagt tienduizenden euro’s, laat een woordvoerder van vervoerder NS weten aan persbureau ANP. Er zijn niet alleen vijf ramen kapot

geschoten, maar er moeten ook nieuwe zijpanelen op sommige treinstellen worden geplaatst. De metalen kogeltjes uit de balletjespistolen hebben namelijk deuken geslagen in de zijkanten van de treinen. NS heeft aangifte gedaan en wil dat de daders opdraaien voor de kosten.

‘Geschrokken reizigers’

Bij de beschietingen, die rond 20.00 uur plaatsvonden op het traject tussen Tilburg en Breda, raakte niemand gewond. In de trein die als eerste beschoten werd, hoorden reizigers volgens de politie plotseling een knal, waarna ze zagen dat de ramen van de trein kapot waren. Het ging om de buitenste ruiten, en niet om de binnenste, die heel bleven. Op station Breda, waar de trein werd stilgezet, trof de politie niettemin „verschillende geschrokken reizigers”.

Even later kwam ook op station Eindhoven een trein aan met een verbrijzelde ruit. Beide treinen bleken op hetzelfde stuk spoor te hebben gereden. Politieagenten zochten langs het traject naar schutters. Een inwoner van Dorst, even ten oosten van Breda, belde een uur na de beschietingen de politie om te melden dat hij jongens had gezien met een wapen. Agenten die op de melding afkwamen, arresteerden vervolgens de twee 15-jarige jongens. Hun pistolen zijn afgepakt.