Van Basten biedt excuses aan voor ‘Sieg Heil’ in uitzending

Oud-voetballer Marco van Basten heeft zaterdag in een uitzending van Fox Sports „Sieg Heil” geroepen. De uitspraak zorgde voor commotie op sociale media, waarna de 58-voudig international zich verderop in het voetbalprogramma verontschuldigde.

Van Basten (55) zat aan tafel bij Fox Sports om analyses te geven over de wedstrijden in de eredivisie. Voorafgaand aan Ajax - Heracles Almelo sprak presentator Hans Kraay junior in de Johan Cruijff Arena met de uit Duitsland afkomstige coach van Heracles Frank Wormuth, in enigszins dik aangezet steenkolenduits. Terwijl op de beelden uit het stadion te zien was dat Wormuth na het gesprek wegliep bij Kraay, gebruikte Van Basten in de studio de nazikreet.

In de rust van de wedstrijd kwam Van Basten terug op zijn uitspraak. „Het was niet mijn bedoeling om mensen te choqueren, dus excuses hiervoor.” Naar eigen zeggen wilde Van Basten vooral de spot drijven met het gebrekkige Duits van Kraay.

Van Basten deed zijn uitspraak in een weekend waarin het Nederlandse voetbal een gebaar maakt tegen racisme. Bij alle profduels, en in sommige amateurwedstrijden, wordt in de eerste minuut niet gevoetbald. Dat anti-discriminatieprotest is een reactie op de gebeurtenissen vorige week bij het eerstedivisieduel FC Den Bosch - Excelsior. Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira werd toen herhaaldelijk racistisch bejegend door leden van de Bossche harde kern.

Bekijk hier het fragment waarin Van Basten zijn uitspraak doet: