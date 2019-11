Tienduizenden Fransen demonstreren tegen huiselijk geweld

Tienduizenden Fransen hebben zaterdag in Parijs gedemonstreerd tegen huiselijk geweld. Dat melden internationale persbureaus. De betogers eisen dat de overheid meer doet aan de bestrijding van het vaak tegen vrouwen gerichte geweld achter de voordeur, dat in Frankrijk een groter probleem is dan in de meeste andere Europese landen. Ook in steden als Lyon, Bordeaux en Lille gingen demonstranten de straat op.

De betogers in Parijs vertrokken vanaf het Place de l’Opéra, niet ver van het Louvre, en liepen vanaf daar door de straten van de hoofdstad. De menigte bestond voor het grootste deel uit vrouwen. Zij hadden bordjes bij zich met daarop onder meer de namen van vrouwen die dit jaar zijn omgekomen door huiselijk geweld. Daarnaast waren borden te zien met leuzen als „het vaderland bekommert zich niet om vermoorde vrouwen” en „maak niet de vrouwen kapot, maar het stilzwijgen”.

Tot nu toe zijn dit jaar in Frankrijk zeker 116 vrouwen vermoord door hun partner of ex-partner, blijkt uit een inventarisatie van persbureau AFP. Volgens een feministische actiegroep die ook een dergelijke telling heeft gedaan, ligt het aantal dodelijke slachtoffers zelfs op 137. Vorig jaar kwamen 121 vrouwen door huiselijk geweld om het leven.

Kwart van vrouwen mishandeld

Volgens de demonstranten moet de Franse regering meer middelen vrijmaken om het probleem van het huiselijk geweld op te lossen. Het kabinet heeft ruim 1 miljard euro toegezegd om de positie van vrouwen te verbeteren, maar de betogers zijn daar niet tevreden over. Vorige maand bleek namelijk dat zo’n drie kwart van het bedrag bestemd is voor ontwikkelingslanden.

Uit een onderzoek van de EU kwam in 2014 dat 26 procent van de Franse vrouwen zegt na haar vijftiende seksueel of lichamelijk te zijn mishandeld door een partner. In slechts vijf van de 27 andere lidstaten lag dat percentage nog hoger. De Raad van Europa waarschuwde Frankrijk deze week dat het niet genoeg doet om geweld tegen vrouwen te bestrijden. In een rapport van de Raad staat dat Frankrijk bijvoorbeeld onvoldoende opvang aanbiedt aan slachtoffers, en dat er lacunes in de wet zitten, waardoor rechtszaken kunnen uitpakken in het voordeel van verkrachters.