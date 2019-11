Olympische Spelen onzeker voor Rusland na advies antidopingbureau WADA

Een onafhankelijke commissie van het internationale antidopingbureau WADA heeft vrijdag geadviseerd het Russische antidopingbureau Rusada opnieuw te schorsen wegens „onregelmatigheden” die zijn aangetroffen in urine- en bloedmonsters. Dit betekent mogelijk dat Russische sporters komend jaar niet welkom zijn op de Olympische Spelen in Tokio. Rusada was tussen 2015 en 2018 ook al geschorst.

Het bestuur van het WADA buigt zich op 9 december in Parijs over de bevindingen van de commissie. Het onderzoek gaat over na veel tegenwerking in januari beschikbaar gestelde stalen uit het laboratorium in Moskou. Het WADA testte meer dan tweeduizend urine- en bloedmonsters.

Het wereldantidopingbureau concludeerde dat er zeker honderd verdachte gevallen tussen zaten. Ook twijfelde het WADA aan de echtheid van een aantal andere stalen. Met die monsters is mogelijk geknoeid. Het antidopingbureau heeft daarop een reeks vragen gesteld aan Rusada en de Russische minister van sport, maar die zijn vooralsnog niet naar tevredenheid beantwoord.

Eerdere schorsing

Het Russische antidopingsbureau werd in 2015 al eens geschorst omdat grootschalig dopinggebruik aan het licht was gekomen. Die schorsing werd in september 2018 opgeheven op de voorwaarde dat Rusada ruim tweeduizend urine- en bloedmonsters van sporters zou vrijgeven.

Nadat Rusada in 2015 was geschorst, mocht slechts een beperkt aantal Russische sporters deelnemen aan de Olympische spelen van 2016 en 2018. In dat laatste jaar kwamen Russische atleten uit onder neutrale vlag. Een negatief besluit van het WADA over de accreditatie van Rusada kan nu tot een vergelijkbare maatregel leiden van het Internationaal Olympisch Comité.