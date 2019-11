Niet de spanning, wel een feest

Nieuwe releases kunnen de gemoederen flink verhitten. Maar in de klassieke muziek, die draait om nieuwe interpretaties van bestaande meesterwerken, wordt de soep niet zo heet gegeten. Natuurlijk, nieuwe albums van artiesten die je bewondert – dat zijn evenementen om naar uit te kijken. Neem de nieuwe Schumann-cd van bariton Matthias Goerne: in niets teleurstellend, een feest voor de zinnen.

En daarnaast blijf je zoeken, hopen en dus luisteren en luisteren. Wanneer staat er weer een écht goede, lichte Franse liedtenor op – als vervanger van de ongeslagen Gérard Souzay? Wat is de bevredigendste uitvoering van de strijkkwartetten van Janácek? Toch het Takács Kwartet, of mis ik een recente topuitvoering? Gelukkig verschijnen er elk jaar bulken klassieke cd’s, en blijf je zulke ontdekkingen doen. Ook in 2019, zie onze selectie onder.

Vooropgesteld: geen cd evenaart de chemie van een concert, waarbij opwinding in de zaal de musici op het podium daadwerkelijk tot nog grotere hoogte kan aanvuren. Wagners Walküre met Jaap van Zweden in het Concertgebouw, dat was laatst zo’n evenement. Thuis zet je dan snel de cd op – maar je mist de spanning van het moment. In die zin is het mooiste muziekcadeau aller tijden altijd een kaartje voor een liveconcert.

Maar de mooiste cd’s aller tijden? Een afgrondelijk onderwerp. Kies je de cd die je al meermaals cadeau deed omdat hij je zelf ooit zo tot troost was? Of toch de allermooiste uitvoering van een muziekstuk dat nou eenmaal tot de Canon der Ondiscutabele Meesterwerken behoort? Een lijstje met tien tijdloze toppers was zo gemaakt. Maar dat het geen top-100 mocht zijn, dát schuurde.

TIJDLOZE KLASSIEKERS 1Esprit d’Arménie, Hesperion XXI, Jordi Savall Hoe Oost en West in melancholie samen kunnen komen. Is het verschil eigenlijk wel zo groot? Ons verdriet klinkt hetzelfde, lijkt Savall te willen zeggen. (20 euro) 2Celloconcerten van Carl Philipp Emanuel Bach door Anner Bylsma & The Orchestra of the Age of Enlightenment o.l.v. Gustav Leonhardt Als eerbetoon van een van de grootste muzikale geesten van Nederland, cellist Anner Bylsma, die afgelopen jaar stierf. Zingen op de cello. (9 euro) 3Im wunderschönen Monat Mai door Barbara Sukowa & het Schönberg Ensemble o.l.v. Reinbert de Leeuw Reinbert de Leeuw stelt zijn compositietalent weergaloos in dienst van Schubert en Schumann. Je wordt meegezogen. (10 euro) 4Gerard Souzay – Franse mélodies van Fauré, Gounod, Debussy, Duparc ea, Legendarische bariton blijft dé zanger van het Franse klassieke lied. Elegantie om je aan te laven. (15 euro) 5Philippe Herreweghe en Collegium Vocale Gent, Monteverdi, Mariavespers Monteverdi’s ongeslagen meesterwerk wordt bij elke beluistering mooier. De helderheid en de intelligentie van deze uitvoering versterken dat effect. (25 euro) 6Peter Dijkstra, Bach JS Weihnachtsoratorium of Johannes Passion In beide meesterwerken bewijst koordirigent Dijkstra zijn grandioze kwaliteit. Intimiteit en vervoering. Om elk jaar (voor Kerst en Pasen) te beluisteren. (30 euro) 7Beaux Arts Trio / Beethoven / complete pianotrios Volmaakt gebalanceerde uitvoeringen van Beethovens meesterlijke trio’s. (32,50 euro) 8Beethoven: Strijkkwartet nr. 13, opus 130 & ‘Grosse Fuge’, opus 133, Budapest String Quartet De verleidelijkste en ruigste muziek denkbaar, voor de volmaaktste muzikale vorm, vertolkt door een superieur strijkkwartet. (Tweedehands via discogs.com voor 30-60 euro.) 9Stravinsky: Psalmensymfonie, Berliner Philharmoniker/Pierre Boulez (1999) Meesterwerk van Stravinsky’s neoklassieke periode. Voor sommigen is Boulez te koel en analytisch, maar zijn ‘Alleluia’ is wonderschoon. (20 euro) 10Abrahamsen: Let me tell you, Barbara Hannigan & Bayerische Rundfunk/Nelsons (2016) Zinnelijke, zinsbegoochelende hervertelling van Hamlet door de ogen van Ophelia, door dé sopraan van deze eeuw. (17 euro)

Het beste van nu 1Restart. Frederic Mompou door de Nederlandse pianist Caspar Vos Bezonken pianostukken van een schuwe Catalaan, helder en mysterieus tegelijk verklankt door Caspar Vos. Je voelt het warme hart kloppen. (10 euro) 2Ombre de mon amant door zangeres Rima Khceich, basklarinettist Maarten Ornstein en luitist Mike Fentross In de muziek kunnen tijden en culturen vervloeien: zeventiende en twintigste eeuw, Europa en het Midden-Oosten vinden elkaar in een betoverend mengsel. (19 euro) 3John Nelson, Berlioz La Damnation de Faust Geweldige, levendige en getekende uitvoering van een van de allermooiste muziekdramatische werken ooit gecomponeerd, in het staartje van het Berlioz-jaar. (27,50 euro) 4Wagner, Der Ring des Nibelungen, Jaap van Zweden en Hong Kong Philharmonic (14 cd’s) Ongelooflijke prestatie van ‘King of the Ring’ Van Zweden met zijn jonge Aziatiatische Orkest: een Wagner die je uren en uren bij de lurven grijpt. (59 euro) 5Lise Davidsen, Philharmonia Orchestra o.l.v. Esa-Pekka Salonen Dé nieuwe Wagner-sopraan (32). Jeugd, kracht, souplesse, warmte – alles in één. (15 euro) 6Schumann: Liederkreis Op. 24 & Kernerlieder, Op. 35, Matthias Goerne & Leif Ove Andsnes Goernes stem is van een uitzonderlijke, bronzen schoonheid, maar het is zijn interpretatie – diep doorvoeld, integer, ingetogen – die deze cd zo bijzonder maakt. (23 euro) 7Liszt: Via Crucis, Collegium Vocale Gent & Reinbert de Leeuw Radicaal, uitgepuurd lijfstuk van De Leeuw, die er al twee keer eerder een Edison mee won, in een begeesterde nieuwe opname. (21 euro) 8Igor Levit, Ludwig van Beethoven - complete pianosonates (9 cd’s) Rijpe, doorwrochte visie. Gewaagde tempi in de lage opusnummers, en bezonken, innige lezingen van de late werken. Prachtdocument. (35 euro) 9Maya Fridman Maxim Shalygin – Canti d’inizio e fine Maya Fridman realiseert hier zes klaagzangen voor cello, vernoemd naar de engelen des doods. Vrolijke kost is het niet, binnenkomen doet het des te meer. (20 euro) 10Budapest Festival Orchestra, Iván Fischer, Beethoven symfonieën 1 en 5 Net uit, dus op tijd voor het Beethovenjaar 2020: heerlijk levendige, elegante, intelligente en frisse interpretatie. (20 euro) Deze cadeautips zijn verkrijgbaar via de klassieke muziekwinkel of amazon.de Samenstelling: Joep Christenhusz, Joost Galema, Rahul Gandolahage, Mischa Spel en Joep Stapel

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 23 november 2019