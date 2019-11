Minderjarig slachtoffer in koelwagen verdween uit opvang Limburg

Een minderjarige jongen die eind oktober samen met 38 andere Vietnamezen dood werd aangetroffen in een koelwagen in het Britse Grays, was kort daarvoor verdwenen uit een beschermde opvang in Limburg. Dat blijkt uit zaterdag gepubliceerd onderzoek van radioprogramma Argos. „Het spreekt voor zich dat het een groot drama is”, zegt een woordvoerder van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) tegen Argos.

Over de identiteit van het slachtoffer en omstandigheden van de verdwijning is weinig bekend. Een woordvoerder van het COA bevestigt desgevraagd het nieuws van Argos, maar wil verder niet inhoudelijk op de zaak ingaan.

Volgens Argos was de jongen in de opvang geplaatst uit bescherming tegen mensenhandelaren. Nidos, de voogdij-instelling voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Nederland, zegt tegen Argos nog geen uitsluitsel te kunnen geven over de identiteit van de jongen. De organisatie wacht het oordeel van de Nederlandse vreemdelingenpolitie af, die momenteel onderzoek doet.

Repatriëring bekostigen

Als blijkt dat Nidos inderdaad voogdij had over de jongen, gaat de organisatie mogelijk bijdragen aan het terugbrengen van zijn lichaam naar de nabestaanden. Een groot aantal Vietnamese families van de koelwagenslachtoffers zegt de repatriëring niet te kunnen betalen. Het Verenigd Koninkrijk betaalt deze kosten niet. De Vietnamese overheid biedt de familie enkel een lening voor de repatriëring.

De bevindingen van Argos zijn onderdeel van het overkoepelende onderzoek van Lost in Europe. Dat internationale collectief van onderzoeksjournalisten, waaronder van NRC, zoekt uit hoe duizenden vluchtelingenkinderen na aankomst in Europa van de radar verdwijnen. Eind maart werd bekend dat de afgelopen vijf jaar zeker zestig Vietnamese kinderen „met onbekende bestemming” zijn verdwenen uit beschermde opvang in Nederland.

Na deze onthulling vroeg de Tweede Kamer om onderzoek naar de zaak. Het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel rondt dat onderzoek momenteel af, zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid tegen Argos.