Laatste Sumatraanse neushoorn in Maleisië overleden

De laatste Sumatraanse neushoorn in Maleisië is zaterdag overleden. Iman, zoals het 25 jaar oude vrouwtje heette, bezweek in een wildreservaat op het Maleisische deel van Borneo aan kanker, melden internationale persbureaus. Er zijn nu alleen nog kleine populaties van de ernstig bedreigde diersoort op verschillende plekken in Indonesië.

Iman was alleen achtergebleven in Maleisië nadat eerder dit jaar de laatste Sumatraanse mannetjesneushoorn in het land was gestorven. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat Iman samen met het mannetje, Tam, voor nageslacht zou zorgen. Dat is niet gelukt. Een ander vrouwtje dat voor het fokprogramma werd gehouden, overleed in 2017. Wilde Sumatraanse neushoorns zijn er in Maleisië al niet meer sinds 2015.

Vanaf het moment dat Iman in 2014 werd gevangen, was al duidelijk dat haar gezondheid slecht was. Ze had tumoren aan haar baarmoeder. De afgelopen jaren kwam ze een paar keer dicht bij de dood, maar wisten haar verzorgers de neushoorn toch op te lappen. Onlangs kreeg ze echter last van tumoren aan haar blaas. „Haar dood kwam sneller dan we hadden gedacht, maar ze leed flinke pijn”, aldus een van Imans verzorgers tegen persbureau Reuters.

Stroperij en ontbossing

Onderzoekers hebben eicellen van Iman veilig gesteld. Eerder gebeurde dat ook met het sperma van Tam. Wellicht is het dus mogelijk dat de neushoorns later via ivf alsnog nageslacht kunnen voortbrengen.

Geschat wordt dat er in het wild nu nog tussen de dertig en tachtig Sumatraanse neushoorns voorkomen. De soort, die tot anderhalve meter hoog is en in dicht oerwoud een solitair leven leidt, kwam vroeger voor in een uitgestrekt gebied van India tot China. De afgelopen decennia kromp de populatie echter snel, onder invloed van stroperij en ontbossing. De dieren komen elkaar nu amper nog tegen in het wild, waardoor ze maar zelden jongen krijgen. De resterende Sumatraanse neushoorns leven op Sumatra en het Indonesische deel van Borneo.