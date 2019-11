Internet Iran grotendeels hersteld na blokkade door regering

De internetverbinding is zaterdag in grote delen van Iran hersteld nadat de regering het netwerk zondag had platgelegd om communicatie tussen Iraanse demonstranten tegen te gaan. Dat meldt NetBlocks, een organisatie die wereldwijd toezicht houdt op de internetvrijheid.

Volgens NetBlocks had zaterdagmiddag plotseling ongeveer 60 procent van Iran weer de beschikking over internet. Dat percentage loopt sindsdien gestaag op. Om 14.50 uur stond de teller op 70 procent.

Iran zat bijna een week zonder internet. De regering sloot de toegang tot het netwerk afgelopen zondag af om de verspreiding van berichten over demonstraties tegen te gaan. Iraniërs betoogden toen al twee dagen in heel het land tegen een prijsstijging van 50 procent van benzine.

In brand gestoken winkels

Die protesten werden al snel gewelddadig. Tankstations, banken en winkels werden in brand gestoken, aldus persbureau AP. Volgens Amnesty International zijn er zeker 106 slachtoffers gevallen bij de ongeregeldheden en de reactie daarop van de veiligheidsdiensten. Iran weerspreekt dit aantal, maar noemt geen ander cijfer. De demonstraties zijn ondertussen in hevigheid afgenomen.

Zaterdag is de grens tussen Irak en Iran weer geopend, nadat die eveneens voor een week afgesloten was, aldus persbureau Reuters. Iran had vorige week zaterdag om die grenssluiting verzocht. In Irak gaan mensen al weken de straat op en is een groot aantal slachtoffers gevallen.

