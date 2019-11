Internationaal vergelijken

Voor een internationale scholierenconferentie heeft onze zestienjarige dochter drie logees uitgenodigd. Terwijl we eten, vergelijken de Portugese, Hongaarse en Zweedse leeftijdgenoten hun moederlanden met elkaar. We steken er veel van op. Zo is een ‘gapyear’ in Portugal ongekend en eten ze (inderdaad!) in Zweden het liefst aardappels met gehaktballen. Op een gegeven moment horen we onze dochter zeggen: „No we don’t use Facebook at all. It’s only for mothers and grandmothers.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 23 november 2019