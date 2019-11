Het beste cadeau van Freddy Tratlehner (Vieze Fur)Een kookworkshop

‘Het leukste cadeau dat ik ooit heb gekregen, is een cadeau dat ik feitelijk nooit heb gekregen”, vertelt muzikant en vlogger Freddy Tratlehner, beter bekend als Vieze Fur bij rapgroep De Jeugd van Tegenwoordig. „Het ging om een kookworkshop in driesterrenrestaurant Yamazato in het Okura Hotel in Amsterdam. Ik zou samen gaan met Sebastiaan Barends, toenmalige tourmanager van De Jeugd, van wie ik de workshop cadeau kreeg. We zouden leren vis snijden van een topchef en samen een driegangenmenu bereiden. Ik was helemaal in mijn nopjes.

„Het cadeau paste zo bij mij omdat ik toen al erg bezig was met koken, maar ook omdat ik een uitje een leuker cadeau vind dan iets materieels. Dat neemt tenminste geen plek in. Mijn huis begint namelijk dik vol te slippen. Ik weet niet wat ik met al die troep moet. Soms geef ik weleens wat aan het goede doel, maar cadeaus geef ik niet weg. Dat zou hartstikke ondankbaar zijn.

„Ik kreeg de workshop voor mijn dertigste verjaardag, zes jaar geleden. De geldigheid was een jaar, dus we moesten op tijd een datum inplannen. Dat hebben we nooit gedaan. Dat is heel gek, want ik wilde graag en ik was ook niet zo druk in die periode. Toch kwam het er steeds niet van, en plotseling was het jaar voorbij.

„Dat neemt niet weg dat dit het allerbeste cadeau is dat ik ooit heb gekregen. Dit komt omdat het moment van het krijgen van een cadeau voor mij belangrijker is dan het cadeau daadwerkelijk gebruiken of uitvoeren. Het gaat mij erom dat Sebastiaan de tijd heeft genomen om na te denken over waar hij mij blij mee kan maken, en toen met iets origineels kwam. Als ik eraan terug denk word ik nog steeds warm van binnen.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 23 november 2019