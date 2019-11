Drie politieagenten gedood bij bomaanslag Colombia

Bij een bomaanslag op een politiebureau in de Colombiaanse stad Santander de Quilichao, 500 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Bogotá, zijn vrijdagavond drie agenten om het leven gekomen en tien agenten gewond geraakt. Dat meldt persbureau Reuters. Hoewel de Colombiaanse regering vrijdag een algehele avondklok in Bogotá instelde, gingen opnieuw duizenden demonstranten de straat op.

De Colombiaanse regering stelde in de hoofdstad vrijdag ook een samenscholingsverbod in en tot zaterdagmiddag mag geen alcohol worden verkocht. De protesten richten zich tegen het economische beleid van president Iván Duque. Ook heerst onvrede over de passiviteit van de regering wat betreft het grote aantal moorden op mensenrechtenactivisten. Duque zei vrijdagavond in een speech in gesprek te willen gaan met de demonstranten.

Kwart miljoen betogers

Het is al enkele dagen onrustig in het Zuid-Amerikaanse land. Donderdag gingen volgens persbureau AP 250.000 mensen de straat op. Bij die protesten vielen drie doden en werd traangas ingezet door de politie.

Colombia is het zesde land in Zuid-Amerika waar recentelijk gedemonstreerd wordt. Zo waren begin deze maand protesten in Ecuador tegen de afschaffing van brandstofsubsidies, zijn betogers in Chili teleurgesteld in de democratie en zijn in Argentinië al het hele jaar meerdere protesten tegen bezuinigingen en hervormingen.