AZ heeft weinig moeite met FC Utrecht: 0-3

AZ heeft op bezoek bij FC Utrecht zonder veel moeite zijn tiende zege van dit eredivisieseizoen behaald. In Stadion Galgenwaard werd het 0-3 voor de Alkmaarders. Die verstevigen daarmee hun tweede plek in de rangschikking.

Na 24 minuten spelen opende Teun Koopmeiners voor AZ de score. Een vrije trap van de aanvoerder belandde via een FC Utrecht-speler in het doel. Nog geen tien minuten later was het opnieuw raak: Oussama Idrissi maakte er 0-2 van. Direct na rust kreeg Utrecht een paar kansen, maar was het AZ dat scoorde. Myron Boadu schoot zijn negende treffer van het seizoen binnen. Daardoor is hij één doelpunt verwijderd van de gedeelde eerste plek op de topscorersranglijst.

AZ staat dankzij de overwinning op Utrecht, de nummer vijf in de eredivisie, acht punten voor op PSV. Die laatste club heeft wel een duel minder gespeeld. Het gat tussen AZ en koploper Ajax is op dit moment drie punten. De Amsterdammers spelen zaterdagavond thuis tegen Heracles Almelo.

Het eredivisieduel PEC Zwolle - Fortuna Sittard moest vrijwel direct na de aftrap worden stilgelegd door de scheidsrechter. Een deel van de PEC-aanhang stak vuurwerk af en schoot siervuurwerk af richting het veld. Dat gebeurde vlak na de eerste spelminuut, waarin Nederlandse clubs dit weekend uit protest tegen racisme niet voetballen.