Ook beleggers schrikken van mislukte presentatie eerste pick-uptruck van Tesla

De koers van autofabrikant Tesla kreeg vrijdag een flinke tik na de mislukte presentatie van zijn eerste elektrische pick-uptruck. De auto zou volgens de fabrikant niet stuk te krijgen zijn. Het ging donderdagavond in Los Angeles echter mis toen Tesla-topman Elon Musk hoofdontwerper Franz von Holzhausen uitdaagde om met kracht een metalen bal tegen de auto aan te gooien. Von Holzhausen gooide toen met twee worpen toch twee autoruiten kapot. Musk vloekte hoorbaar. Pick-uptrucks, bedoeld voor goederenvervoer, doen het in de Verenigde Staten – anders dan in Nederland – ook goed als consumentenauto. Vrijdagmiddag had Tesla ruim 6 procent van zijn waarde verloren aan de beurs in New York. (NRC)

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 23 november 2019