Zuid-Korea zoekt toch weer toenadering tot Japan

Zuid-Korea en Japan gaan toch door met het uitwisselen van militaire inlichtingen. Dat heeft de woordvoering van de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in vrijdag bekendgemaakt, melden internationale persbureaus. Vrijdag verliep de opzegtermijn van een verdrag tussen de twee landen. Het bericht is positief ontvangen door de Japanse premier Shinzo Abe, die hoopt gesprekken over het handelsconflict met Zuid-Korea te kunnen hervatten.

In het handelsconflict waar Japan en Zuid-Korea deze zomer verwikkeld raakten, speelden oude wonden een grote rol.

„De regering schort het besluit van 23 augustus op”, zei adjunct-directeur van de Zuid-Koreaanse Veiligheidsraad Kim You-geun op een persconferentie in het Blauwe Paleis van Moon in Seoul. Kim was in augustus ook degene die aankondigde dat Zuid-Korea zich zou terugtrekken uit het drie jaar oude militaire pact met de Japanners en de Verenigde Staten. Het verdrag werd in 2016 gesloten met de bedoeling samen op te kunnen trekken tegen de dreiging die het regime in Noord-Korea vormt.

Handelsconflict

Met de Zuid-Koreaanse opzegging trad een bedenktijd van drie maanden in werking, die vrijdag afliep. Als Seoul voor vrijdag niet was teruggekomen van het besluit, was het verdrag definitief verleden tijd geweest. Er is de voorbije maanden actief bemiddeld door de Verenigde Staten, een bondgenoot van beide landen. De Japanse minister van Handel Toshimitsu Motegi hoopt snel weer om tafel te kunnen met Zuid-Korea om een oplossing te vinden voor hun dispuut.

Aanleiding voor de terugtrekking van Zuid-Korea was een hoogopgelopen handelsconflict. Japan had de export van drie grondstoffen naar Zuid-Korea verboden nadat een Zuid-Koreaanse rechter een jaar eerder had geoordeeld dat Tokio nog niet genoeg had gedaan om Koreaanse slachtoffers van de Japanse bezetting (1910-1945) te compenseren. Een in Japan uiterst gevoelig vonnis. Twintig jaar na het einde van de bezetting van Zuid-Korea gingen beide landen weer diplomatieke betrekkingen aan en in Japan hoopte men dat daarmee de kous af was.