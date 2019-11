Zeker drie doden bij grootschalige protesten Colombia

Bij grootschalige protesten in Colombia donderdag zijn zeker drie doden gevallen. Volgens de autoriteiten gingen ongeveer 200.000 mensen de straat op, maar volgens actiegroepen waren het er mogelijk meer dan een miljoen. Ook raakten 42 burgers en 37 politieagenten gewond. Het gaat om de grootste protesten in het Zuid-Amerikaanse land in jaren, inmiddels is al opgeroepen tot nieuwe demonstraties op vrijdag. Colombianen maken zich onder meer zorgen over het economische beleid van de rechtse president Iván Duque.

De protesten waren geïnitieerd door vakbonden en studenten, organisatoren meldden dat er in meer dan 500 dorpen en steden werd gedemonstreerd. In de hoofdstad Bogotá escaleerden de aanvankelijk geweldloze protesten en raakten demonstranten slaags met de oproerpolitie, waarbij traangas werd ingezet. De Colombiaanse regering zette 170.000 politieagenten in om de orde te bewaren. Ook werden er 24 Venezolanen het land uitgezet die onrust zouden stoken onder de bevolking.

Demonstranten vrezen dat de regering staatsbedrijven wil privatiseren en het pensioenstelsel wil hervormen. President Duque houdt vol dat dit soort voorstellen niet bestaan en dat het juist de goede kant op gaat met de Colombiaanse economie. Maar niet iedereen deelt de analyse van de president. Volgens senator Gustavo Petro, zelf voormalig presidentskandidaat, zijn het „vooral de winsten van bankiers die groeien”.

Colombia kampt met een hoog werkloosheidspercentage van 11 procent, dat onder jongvolwassenen zelfs oploopt naar 17,5 procent, schrijft persbureau AP. Ook is er onvrede over het hoge aantal moorden op activisten en inheemse leiders waar de regering te weinig aan zou doen.

Politieke tegenvallers

Slechts 26% van de Colombianen is tevreden met president Duque, blijkt uit peilingen. In de tussentijd heeft hij een reeks politieke tegenvallers moeten incasseren. Voormalig president Álvaro Uribe, een belangrijke bondgenoot van Duque, is in een juridisch schandaal beland - hij wordt beschuldigd van het manipuleren van getuigen. Duque’s hoofd van de militaire inlichtingendienst moest in september ontslag nemen na ophef over de foto’s die Duque bij de VN liet zien. De beelden moesten bewijzen dat Venezuela Colombiaanse rebellen huisvest, maar sommige foto’s bleken in Colombia zelf genomen te zijn.

De afgelopen maanden werd al in vijf andere Zuid-Amerikaanse landen gedemonstreerd. Zo wordt er in Chili sinds oktober actie gevoerd tegen het beleid van president Pinera en moest de Boliviaanse president Evo Morales eerder deze maand opstappen na beschuldigingen van verkiezingsfraude.