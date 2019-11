Twintig jaar celstraf en tbs geëist voor insulinemoorden

Tegen oud-verpleger Rachiied A. is vrijdag twintig jaar gevangenisstraf, tbs met dwangverpleging en een beroepsverbod van vijfentwintig jaar geëist voor een reeks insulinemoorden op ouderen in 2016 en 2017. Volgens het Openbaar Ministerie is de 23-jarige man schuldig aan vier moorden en zeven pogingen daartoe in vier zorginstellingen in Puttershoek, Ridderkerk en Rotterdam. A. werd eind 2017 aangehouden toen een honderdjarige vrouw twee keer achtereen een gevaarlijk lage bloedsuikerspiegel kreeg terwijl hij dienst had.

Op advies van zijn advocaten beriep A. zich tijdens het proces op het zwijgrecht. Op de tweede zittingsdag stortte hij in bij het zien van foto’s van de slachtoffers. „Ik heb er niets mee te maken”, zei hij toen alleen, en draaide de foto’s om. De zitting moest worden geschorst, omdat de verdachte geestelijk afwezig was.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Uit psychologisch en psychiatrisch onderzoek is gebleken dat A. verminderd toerekeningsvatbaar is. Hij heeft kenmerken van borderline en narcisme, antisociale trekken en is zwakbegaafd, volgens Frank Hamers, de advocaat die de meeste nabestaanden bijstaat.

De droom van A. was om zelf dokter te zijn, maar zijn studie zorg en welzijn aan het Albeda College ging niet goed. Als stagiair en uitzendkracht liep hij in verpleeghuizen rond met een stethoscoop om zijn nek. Door slachtoffers insuline in te spuiten, kon hij als eerste ingrijpen en hoopte hij complimenten van artsen en andere verplegers te krijgen. Volgens justitie wist A. wat het effect van insuline was en heeft hij dit in de meeste gevallen opzettelijk toegediend, waardoor er sprake zou zijn van moord.

A. heeft ook een moeilijke jeugd gehad, blijkt uit een portret in het Algemeen Dagblad. Zowel zijn vader als een ex-vriend van zijn moeder mishandelde hem: hij zou er een posttraumatisch stresssyndroom aan hebben overgehouden. Hij is in het verleden verward en suïcidaal geweest en gebruikte naast medicatie ook drugs zoals xtc.