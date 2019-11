Ruzie in Gorinchem begon al op school, zegt lokale jeugd

De zware mishandelingen zijn in het Gijsbert van Andelpark in Gorinchem het gesprek van de dag. Ze werden gefilmd, op internet geplaatst en hebben grote afschuw gewekt. Hoe kon dit hier gebeuren? We spreken vier kinderen die er bij waren, en een aantal kinderen die de kwestie van horen zeggen hebben. Allemaal zeggen ze: deze mishandelingen zijn afschuwelijk, maar ze zijn niet gepleegd door jongeren die het simpelweg lekker vinden om iemand flink in elkaar te timmeren. Er was al sprake van zekere vijandschap.

Een jongen hangt over het stuur van z’n fiets en zegt: „Mensen baseren een mening op wat ze in die filmpjes zien. Inderdaad is het niet normaal om met z’n allen iemand in elkaar te slaan, maar er was wel wat aan de hand.”

Vuistslagen en schoppen

Wie de beelden ziet, wordt er misselijk van. Drie jongens krijgen één voor één keiharde vuistslagen en schoppen, deels tegen het hoofd, van een groep van ongeveer vijftien tot twintig jongens met een merendeels Marokkaans-Nederlandse en Turks-Nederlandse achtergrond. De drie lijken er wonderbaarlijk genoeg zonder zware verwondingen af te komen.

Vrienden van de slachtoffers zeggen, sigaretjes rokend, niet te weten waarom het is gebeurd. Een openhartige jongen zegt: „We hebben verschillende redenen gehoord, maar die kloppen allemaal niet.”

Zijn stuurse vriend: „Wij zaten hier met een stuk of tien man. Zij waren met wel vijftig man.” Een meisje: „Minder. Er waren vijftig man, maar dat waren alle mensen in het park samen.”

Lees ook: ‘Gewelddadig racisme’ of ‘spektakelstuk van vernedering’?

De openhartige jongen: „Het begon bij de school, het Omnia College, waar de meesten van hen op zitten. Daar wilden ze al vechten. Maar de politie, die daar tegenover zit, hield ze tegen. Toen zijn we met ons groepje naar het park gegaan. We zitten hier iedere dag. Later kwam die grote groep hier. Iemand vroeg: ‘Wie is Sem?’ Hij stak zijn hand op. En hij werd in elkaar geslagen. Het was doelgericht.”

De stuurse jongen: „Er was een verhaal van een meisje. De vriendin van een jongen die hem in elkaar heeft geslagen. Die had gezegd dat Sem op de kermis aan haar kont had gezeten. Om die reden is hij geslagen. Maar dat verhaal klopt niet. Dat heeft dat meisje ook toegegeven.” De openhartige jongen: „Sem zou zoiets nooit doen.” Het meisje: „Hij heeft z’n rug, z’n ribben en z’n kaak gekneusd.”

Was er een reden voor het in elkaar slaan van de andere twee jongens? De openhartige tiener: „De jongen die in de bosjes werd geduwd, had eerder met een van de daders gevochten.” De stuurse vriend: „Hij had gewonnen, dus ze wilden hem nu terugpakken.” De openhartige: „Ze zijn op z’n hoofd gesprongen.” De stuurse: „Daarom is het poging tot moord.” Het meisje: „Hij heeft aardig wat pijn.”

Tussen die twee mishandelingen door werd ook een derde jongen in elkaar geslagen. De stuurse jongen: „Hij wilde een van de daders aanspreken op die vechtpartij van enkele weken geleden. Maar ze gaven hem meteen klappen.” Het meisje: „Die heeft alleen een scheurtje in z’n oor.”

De kinderen vertellen iets wat niet op filmpjes is te zien. Het meisje: „Diezelfde avond zijn vijf van die jongens hier nog geweest. Weet ik wat ze kwamen doen. Sorry zeggen of zo.” De stuurse jongen: „Ze wilden met ons chillen.” Het meisje: „Terwijl een van de drie slachtoffers ook bij ons was. En toen deden ze hem ineens niks.” De stuurse vriend: „Maar wel bij een vriendin van ons.” Het meisje: „Ze hadden een taser, om mensen bang te maken. En onze vriendin kreeg een mes tegen haar hoofd gezet. Waarom weten we niet.” De stuurse jongen: „Ik weet wie dat heeft gedaan.” Hij zwijgt even en zegt: „Ik heb oprecht niks tegen Marokkanen of Turken, maar als ze zo gaan lopen doen...”

Wordt er op school veel over gepraat? Het meisje: „Er wordt alléén maar over gepraat.” De stuurse jongen: „Tijdens de les vanochtend ook weer. Dat het niet normaal is wat is gebeurd. En dat ze nog niet weten wat ze met de jongens gaan doen die bij mij op school zitten.” Dan wijst een van de kinderen naar een joch dat langs loopt. De stuurse jongen: „Hij heeft ook geslagen.” Hij roept zijn naam. De jongen kijkt op en sjokt door.

We vragen of wat zij vertellen, de waarheid is, of dat de daders een heel ander verhaal zullen hebben. Het meisje: „Wij kennen de jongens die in elkaar zijn geslagen. Dit is de waarheid.” Daar komt de halfbroer van Sem aangelopen. Was hij erbij? „Nee, ik heb de filmpjes gezien.” Wat vindt hij? „Het is voor niks geweest. Sem heeft niks fout gedaan.” En al had hij wel iets fout gedaan? „Dan is het alsnog sneu. Om met z’n allen op één te gaan.”

De namen van de geïnterviewden zijn bij de redactie bekend.