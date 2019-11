Rabobank moet tienduizenden klanten opnieuw doorlichten

De Rabobank heeft tienduizenden klanten ingedeeld in de laagste risicoklasse zonder dat dit voldoende was onderbouwd. De bank werd daar vorig jaar al over op de vingers getikt door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB), blijkt vrijdag uit berichtgeving van Het Financieele Dagblad. Een woordvoerder van de Rabobank bevestigt dat veertigduizend dossiers, vooral van particulieren, opnieuw worden bekeken op witwasrisico’s.

Rabobank, dat wereldwijd ruim acht miljoen klanten heeft, moet de dossiers voor april volgend jaar opnieuw hebben doorgelicht. Gebeurt dat niet, dan moet de bank een dwangsom betalen. De hoogte van deze dwangsom is niet bekend. Een woordvoerder van DNB zegt desgevraagd geen commentaar te kunnen geven op individuele gevallen.

Vorig jaar kreeg Rabobank een boete van ruim 1 miljoen euro voor tekortschietende controles van klanten. De nieuwe doorlichtingen hebben niets te maken met deze boete, die betrekking had op dossiers tot en met 2016.

Banken zijn wettelijk verplicht dossiers bij te houden over hun klanten om te voorkomen dat via de bank geld wordt witgewassen. Ze moeten weten wie hun klanten zijn en hun rekeningen controleren op ongebruikelijke transacties. Een bank hoeft een klant die in de laagste risicoklasse is ingedeeld niet structureel opnieuw door te lichten. In de middencategorie moet een klantdossier elke drie jaar worden doorgelicht, in de hoogte categorie jaarlijks.

ABN Amro

DNB houdt toezicht op de antiwitwaswetten en greep de afgelopen jaren in bij meerdere banken. Woensdag bleek uit onderzoek van NRC dat ABN Amro vanaf 2010 heeft nagelaten om vijf miljoen particuliere klanten individueel te screenen. Deze klanten werden zonder enig onderzoek ingedeeld in de laagste risicocategorie. De nalatigheid is onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek naar ABN Amro. ING schikte vorig jaar voor een recordbedrag van 775 miljoen euro met justitie wegens tekortschietende controles.