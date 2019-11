Opnieuw arrestatie in verband met doden in koelwagen VK

De Britse politie heeft vrijdag opnieuw een verdachte aangehouden in verband met de dood van 39 Vietnamezen die eind oktober werden gevonden in een koelwagen in de Britse plaats Grays. Dat meldt de politie van het graafschap Essex. De 23-jarige man uit Noord-Ierland wordt verdacht van betrokkenheid bij mensensmokkel en illegale immigratie.

De verdachte werd aangehouden op een snelweg bij Buckinghamshire, ongeveer zeventig kilometer ten westen van Londen. Eerder werd een 25-jarige vrachtwagenchauffeur uit Noord-Ierland opgepakt door de Britse politie. Hij wordt aangeklaagd voor 39 gevallen van doodslag en het samenzweren voor mensenhandel. Hij zou in de haven van Purfleet de container hebben opgehaald, die vanuit het Belgische Zeebrugge was aangekomen.

In Ierland zit een 22-jarige vrachtwagenchauffeur vast op verdenking van doodslag. Hij zou de vrachtwagen naar Zeebrugge hebben gereden. Mogelijk wordt hij uitgeleverd aan het Verenigd Koninkrijk. Ook in Vietnam zijn meerdere arrestaties verricht, waarvan zij worden verdacht is niet bekend.

De koelwagen werd op 23 oktober ontdekt in Grays, ongeveer 35 kilometer ten oosten van Londen. Alle 39 Vietnamezen die in de laadruimte zaten, overleefden het drama niet. Volgens persbureau Reuters bestond de groep uit 28 mannen, drie minderjarige jongens en acht vrouwen. Het jongste slachtoffer was vijftien jaar en de oudste 44 jaar.