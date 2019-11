Opnieuw aanhoudingen in zaak rond dood oud-voetballer Maynard

Twee nieuwe verdachten zijn deze week aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij de dood van oud-profvoetballer Kelvin Maynard. Dat meldt de politie vrijdag. In totaal zijn nu drie arrestaties verricht in verband met de dood van de 32-jarige oud-voetballer van onder meer FC Volendam en FC Emmen. Het is niet duidelijk wat de rol van de drie zou zijn geweest.

Dinsdag werd een 22-jarige Amsterdammer aangehouden. Hij zit nog vast voor het bezit van een vuurwapen, die bij een doorzoeking in zijn woning werd gevonden. De andere nieuwe verdachte, een 28-jarige Amsterdammer, werd donderdag gearresteerd en is vrijdag weer vrijgelaten. Vorige week werd een eerste verdachte aangehouden, die eveneens een dag later weer vrijkwam omdat hij niet direct betrokken is geweest bij het schietincident. De twee blijven beiden verdachten in het onderzoek.

Maynard werd in september in Amsterdam-Zuidoost beschoten toen hij in zijn auto voor een verkeerslicht wachtte. De auto kwam tot stilstand tegen de gevel van een brandweerkazerne. Brandweermannen probeerden Maynard nog te reanimeren, maar hij overleed kort na de schietpartij. Volgens de politie werd Maynard beschoten vanaf een motorscooter waarop twee mannen zaten. Het motief van het schietincident is onduidelijk.