Onverwoestbare Tesla al kapot tijdens presentatie

De presentatie van Tesla’s eerste pick-uptruck kreeg donderdagavond onbedoeld een slapstickachtig randje. Het gevaarte zou volgens de autofabrikant niet stuk te krijgen moeten zijn. Toen hoofdontwerper Franz von Holshausen dat wilde demonstreren ging de Cybertruck – het laat zich raden – kapot.

De proef met een sloophamer recht op de portier van de auto doorstond de Cybertruck nog glansrijk. Het ging echter mis toen CEO Elon Musk Von Holshausen uitdaagde om met kracht een metalen bal tegen de auto aan te gooien. De eerste worp zorgde voor een serieuze buts in de linker voorruit. „Oh my fucking God”, kermde Musk hoorbaar uit. Een tweede worp liet een ster in een tweede ruit achter. „Er is nog ruimte voor verbetering”, aldus Musk.

Kogelwerend

Tesla had journalisten en fans donderdag ontboden voor de presentatie van zijn eerste pick-up, een model dat het in de Verenigde Staten in tegenstelling tot Nederland ook goed doet als consumentenauto. De fabrikant wil zich op die markt mengen en liet in Los Angeles voor het eerst zijn plannen zien. De Cybertruck komt in verschillende uitvoeringen, waarvan het basismodel omgerekend ruim 35.000 euro gaat gaat kosten en de duurste versie meer dan 62.000 euro. Echte haast lijkt Musk nog niet te hebben. De productie van de Cybertruck begint niet voor het najaar van 2021.

De carrosserie van de Cybertruck is overigens kogelwerend gemaakt. Wat een bestuurder moet doen wanneer iemand een jeu des boules-bal bij zich heeft, is nog niet duidelijk.