Onderzoek topambtenaar Den Haag wegens mogelijke bevoordeling bouwgigant

De gemeente Den Haag onderzoekt of een topambtenaar bouwbedrijf VolkerWessels heeft bevoordeeld bij de bouw van het bijna 211 miljoen euro kostende onderwijs- en cultuurcomplex Spuiforum, dat sinds kort Amare heet. Vanwege het onderzoek is Henk Harms, directeur ontwikkeling en realisatie van de dienst Stedelijke Ontwikkeling, ontheven uit zijn functie als hoogst verantwoordelijke ambtenaar voor het gemeentelijk project. Dat blijkt uit onderzoek van NRC.

Naar aanleiding van vragen van NRC over de kwestie zal waarnemend burgemeester Johan Remkes vrijdagmiddag de gemeenteraad informeren, aldus zijn woordvoerder.

Bronnen in het stadhuis melden dat een commissie onderzoekt of Harms, achter de rug van de projectdirectie om, de aannemer bevoordeeld heeft. Volgens een interne integriteitsmelding zou dat onder meer zijn gebeurd door meerwerk-verzoeken van de bouwer te honoreren. De melding kwam van de projectdirectie, aldus de bronnen.

Ook zou Harms de verdeling van de kosten voor de bouwplaats in het Spuikwartier op eigen houtje hebben aangepast ten gunste van de aannemer. VolkerWessels bouwt niet alleen Amare maar ook drie hoge woontorens ernaast. Bouwer van de torens is de combinatie Sonate, net als Amare-aannemer Cadanz, een dochteronderneming van VolkerWessels. Beide projecten delen de bouwplaats.

Vorig jaar bleek dat Amare de gemeente aanzienlijk meer kost dan oorspronkelijk begroot: 210,9 miljoen in plaats van 176,6 euro. Het gebouw is ook niet in de loop van volgend jaar klaar zoals beoogd, maar pas in september 2021. Amare gaat onderdak bieden aan het Koninklijk Conservatorium, het Residentie Orkest en het Nederlands Dans Theater.

Uit onderzoek van NRC blijkt dat Harms gebruik kon maken van een business seat van VolkerWessels in de Rotterdamse Kuip. De gemeente onderzoekt ook deze kwestie. In zijn brief aan de gemeenteraad meldt Remkes dat niet met zoveel woorden, maar schrijft hij dat behalve Harms’ betrokkenheid bij Amare er „aanvullende signalen” zijn ontvangen.

VolkerWessels ontkent in een reactie bevoordeeld te zijn door Harms. Over gezamenlijk bezoek aan voetbalwedstrijden zegt een woordvoerder: „Wij hebben een aantal stoelen in een skybox in de Kuip, in lijn met hoe wij altijd met relaties omgaan hebben wij de heer Harms daar ook wel eens ontvangen.”

Onderzoek De Mos

Harms’ naam wordt ook genoemd in het gemeentelijk onderzoek naar de activiteiten van de van corruptie verdachte ex-wethouder Richard de Mos. Wethouder Saskia Bruines (D66), die de portefeuille economische zaken van De Mos overnam na diens vertrek, heeft een inventarisatie gemaakt van ‘verdachte’ dossiers.

Eén van de dossiers betreft het bedrijfsverzamelgebouw De Schilde. Eerder berichtte NRC dat de rijksrecherche de bemoeienis onderzoekt van De Mos met de voorgenomen verkoop van dit gemeentelijk pand aan zakenmensen die gelieerd zijn aan zijn partij. Harms was als ambtenaar betrokken bij de op handen zijnde deal. Die ketste af toen de rijksrecherche vorige maand invallen deed en woonhuizen en kantoren doorzocht.

Behalve De Schilde zijn ook andere dossiers onderzocht. Het gaat onder meer om nachtvergunningen voor zalencentra, de verplaatsing van arbeidsmigranten bij sportcomplex De Uithof en de vestiging van een Escherhotel en een Eschermuseum in de voormalige Amerikaanse ambassade.

‘Serieus en vertrouwelijk’

Harms wil geen commentaar geven. In een schriftelijke verklaring schrijft de gemeente publiekelijk geen uitspraken te doen over „de arbeidsverhouding tussen de gemeente en haar ambtenaren.”

Wel zegt de gemeente: „In algemene zin geldt: als er een signaal van integriteitsschending wordt gedaan, dan behandelen we die melding serieus en vertrouwelijk. Dat doen we om het belang veilig te stellen van degene die de melding doet en degene over wie de melding gemaakt wordt.”

