OM krijgt toch medisch dossier Thijs H. van ggz-kliniek

De ggz-instelling in Maastricht waar Thijs H. verbleef, heeft vrijwillig informatie over zijn medische behandeling gedeeld met het Openbaar Ministerie. Dat hebben de rechtbank van Maastricht en de GGZ-kliniek Mondriaan vrijdag laten weten volgens het AD. H. wordt verdacht van drievoudige moord.

Voor het OM is het niet duidelijk of H. tijdens de daden in een psychose zat, zoals de 27-jarige man zelf zegt. H.’s houding veranderde namelijk tijdens het politie-onderzoek en op zijn computer stond informatie over hoe je te gedragen als psychopaat. H. verbleef tussen de twee dagen waarop hij de moorden pleegde in een kliniek. Justitie wil daarom inzicht in zijn medische behandeling in de ggz-instelling in Maastricht.

In eerste instantie weigerde de kliniek die dossiers over te dragen. Een aantal artsen beriep zich daarbij op het beroepsgeheim. Justitie dreigde de inzage af te dwingen via de rechter, maar dat hoeft nu niet meer.

Ontsnapt uit kliniek

H. zou op 4 mei zijn eerste slachtoffer hebben gemaakt in de Scheveningse Bosjes, waar hij een vrouw vermoordde die haar hond uitliet. Enkele dagen later, op 7 mei, doodde hij een vrouw en een man op de Brunssummerheide in Heerlen.

Tijdens de pro-formazitting in augustus bekende H. de moorden. Volgens hem zat hij destijds in een psychose: hij zag in nieuwsberichten en kentekens de opdracht om twee mensen te doden, omdat anders zijn eigen familie zou sterven.

De ggz-instelling werd in mei al opgedragen om camerabeelden waarop H. te zien is te delen met het OM in het kader van het politie-onderzoek. H. wist tweemaal te ontsnappen uit de instelling.

De inhoudelijke behandeling van de zaak vindt plaats in december. Het Pieter Baan Centrum heeft H. onderzocht, het rapport over zijn geestesgesteldheid moet nog komen.