De beste boeken om cadeau te geven

Niet voor eenmalig gebruik

Welk boek je aan je neefje of nichtje geeft, dat maakt dus nogal uit. Je wilt niet de oom of tante zijn van de ‘verantwoorde’ kinderboeken – waarvan je in je eigen jeugd genoten hebt, maar die nu beleefd terzijde geschoven worden. Maar pas op: je slaat ook mis met het zoveelste Loser- of Boomhut-deel, of een van die andere modieuze one-size-fits-all-serieboeken. Ze lijken misschien inwisselbaar, maar zijn dat zeker niet, en je zult zien dat je net het verkeerde deel pakt, of een boek dat er volgens jou toch op lijkt – maar een kind ziet het verschil wel degelijk.

Onderschat het boek dat je cadeau geeft niet. Wie wel eens een jong kind heeft voorgelezen, weet dat een kinderboek niet voor eenmalig gebruik dient. Deze boeken moeten keer op keer voorgelezen kunnen worden (liefst meteen). Een paar vuistregels dus.

Overvolle ‘zoekboeken’ doen het altijd goed, dan kun je de vijfde keer iets anders zoeken dan de derde keer. Prentenboeken zonder tekst zijn ook ideaal: daar wordt het verhaal steeds beter, want slechts de beste vondsten van de voorlezer zullen herhaald mogen worden. Verhalen met een grappige clou zijn goed als die écht grappig is – daar valt dan in de herhaling met spanning naartoe te leven.

De beste jeugdliteratuur is zowel spannend als gelaagd. Dat zijn boeken die meteen meeslepen, maar waarin ook net iets meer gebeurt dan je op het eerste gezicht ziet. Boeken waarvan de personages zo tot leven komen dat ze beklijven, of het nu een hedendaagse puber is of eentje uit 1809.

De vuistregel is eigenlijk heel simpel: het zijn de boeken waar je ook als volwassene dolenthousiast van kunt worden.

Een verklaring voor de chaos

Eigenlijk wil je vooral een non-fictieboek cadeau doen dat de huidige chaos in de wereld verklaart. En daar zijn er in 2019 nogal wat van verschenen. Je kunt bijvoorbeeld zowel terecht bij Mark Galeotti’s compacte We moeten het even over Poetin hebben als bij Bart van Loo’s De Bourgondiërs en Alexis De Tocquevilles Het Ancien Régime en de Revolutie. Alledrie gaan over machtsstructuren en historische processen die zich keer op keer lijken te herhalen, wat natuurlijk niet wil zeggen dat er niets nieuws onder de zon is.

Maar het zou ook kunnen dat je voorkeur uitgaat naar een biografie over een intellectueel als Susan Sontag, wier denken over kunst veertig jaar na dato nog altijd actueel is. Benjamin Mosers voortreffelijke Susan Sontag laat je haar boeiende leven zien, dat niet onderdoet voor dat van een filmster als Audrey Hepburn – over wie Robert Matzen het even interessante Het Nederlandse meisje. Audrey Hepburn en haar tijd in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog publiceerde.

Voor ontevreden aanhangers van Zwarte Piet, stikstofminnende boeren en hardnekkige ontkenners van het millennialdenken is er Brett Easton Ellis’ Wit. Een vurig pleidooi voor authenticiteit, waarin de schrijver op elegante wijze zijn onvrede over de moderne tijd ventileert. En dan is er nog die stroom aan WOII-titels, waarvoor de belangstelling aanhoudt, omdat er almaar nieuwe verhalen opduiken.

De kunstliefhebber kan ongekend genieten van het onlangs met de Bookspotprijs bekroonde De avantgardisten. De Russische revolutie in de kunst 1917-1935 van Sjeng Scheijen. Niet eerder heb ik zo’n gezelschap halve gare types bijeen gezien, die zo’n grote invloed op de moderne kunst hebben gehad.

Voor ieder een ander cadeau

Het béste cadeau bestaat natuurlijk niet. Zoveel verschillende mensen, zoveel verschillende boeken. Het ene boek is het beste cadeau voor iemand met liefdesverdriet, die het vertrouwen in de liefde kwijt is. Het andere is dan weer ideaal voor iemand met een dementerende ouder. Een volgende is hét cadeau voor wie denkt dat alle Nederlandse debuutromans op elkaar lijken – quod non. Een vierde is hét boek voor wie in de Nederlandse literatuur een pendant van Céline miste. Een vijfde is voor wie goed geschreven korte verhalen kan waarderen, een zesde voor wie in de rijke traditie van ‘refo-romans’ nog eens verrast wil worden. Een ander boek is weer hét cadeau voor de lezers van Alfred Birney die niet terugdeinzen voor een beetje poëzie. En er is ook een beste cadeau voor wie na De goede zoon fan is geworden van Rob van Essen. Voor wie zich dacht dat hij al alles wist over Armando is er een ideaal cadeau. En ook voor wie dacht dat hij al alles wist over depressies.

Voor een vriend kun je gerust De vriend kopen. Voor een dierenvriend koop je Coetzee. En voor iemand die wel open staat voor iets ongewoons, iets met Frankenstein, transgenders en kunstmatige intelligentie is een heel ander cadeau het beste dan voor wie meegevoerd wil worden in de ervaringen van een oorlogsveteraan. Voor thrillerlezers is Riel het beste cadeau. Voor wie van absurdisme houdt: Charms. Voor wie nog een echte geheimtip zoekt: de nog niet vertaalde verhalen van Eisenberg. Voor wie de toekomst van de Amerikaanse literatuur wil zien: Vuong. Voor wie zijn blik graag richt op een vergeten geschiedenis: Haderlap. Voor wie de nieuwe literaire ster uit Italië zoekt: Balzano.

1Benjamin Moser: Sontag. Haar leven en werk (vertaling: Lidwien Biekmann en Koos Mebius) Mosers meeslepende biografie plaatst Sontag, haar werk en haar grillen in de context van haar tijd, en is zo ook een tijdsbeeld van de VS in de tweede helft van de 20e eeuw. De Arbeiderspers, 742 blz., 49,99 euro 2Shoshana Zuboff: The Age of Surveillance Capitalism. The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power De mens wordt steeds meer onderworpen aan algoritmen waarop hij geen invloed heeft, schrijft Zuboff in haar belangrijke boek: het surveillancekapitalisme is een vampier die leeft van menselijke ervaringen. Profile Books, 691 blz., 32,99 euro 3Hans Steketee: De Warnow. Een man, een schip, een droom Een rebelse outcast wilde met zijn tot zeilschip vertimmerde loodsboot naar het noorderlicht varen en verdween op zee. Een reconstructie. Pluim, 303 blz., 22,99 euro 4Ton Lemaire: Met lichte tred. De wereld van de wandelaar Ton Lemaire, de filosoof die is uitgeweken naar het Franse platteland, beschrijft in mooie zinnen hoe wandelen een remedie tegen de kwalen van het moderne leven kan zijn. Ambo|Anthos, 252 blz., 22,99 euro 5David Wallace-Wells: De onbewoonbare aarde (Vertaling: Aad Janssen en Pon Ruiter) Een van de belangrijkste klimaatboeken van het jaar, dat duidelijk maakt dat van ongestoord verder leven geen sprake meer kan zijn. De Bezige Bij, 363 blz., 22,99 euro 6Sue Prideaux: Ik ben dynamiet. Het leven van Nietzsche (Vertaling: Peter Claessens) Gedetailleerde biografie van de roemruchte en nog alomtegenwoordige filosoof Friedrich Nietzsche laat zien hoe zijn denken nauw verbonden was met zijn emotionele behoeften. De Arbeiderspers, 456 blz., 41,99 euro 7Bert Keizer: Reis om de dood. Van As tot Ziel Keizers merkwaardig onderhoudende boek is het veelzijdigste en subtielste filosofische werk over de dood dat in jaren is verschenen in Nederland. Prometheus 258 blz., 19,99 euro 8Paul Verhaeghe: Intimiteit Een sublieme vertelling van onze meest intieme verhouding: die tussen lichaam en geest. De Bezige Bij, 256 blz., 23,99 euro 9Marian Donner: Zelfverwoestingsboek. Waarom we meer moeten stinken, drinken, bloeden, branden en dansen Donner wil ‘het individu’ bevrijden, zei ze in een interview met NRC: de druk van het neoliberalisme kunnen we verlichten door te dansen en te drinken. Das Mag, 142 blz., 18,99 euro 10Jan Meeus: De Schiedamse cocaïnemaffia. Een corrupte douanier, doorgewinterde criminelen en duizenden kilo’s coke Jan Meeus, misdaadverslaggever van NRC, laat zien hoe de cocaïnehandelaars te werk gaan en wat de politie eraan probeert te doen. Nieuw Amsterdam, 272 blz., 20 euro

1Jet Steinz: P.S. Van liefdespost tot hatemail. De 150 opmerkelijkste Nederlandse brieven Deze bloemlezing is een mausoleum voor de brief. Sommige epistels zingen of zuchten, men haat, heeft lief, belijdt zijn geloof of valt daar juist vanaf. Podium, 539 blz., 39,90 euro 2Leonard Rutgers: De klassieke wereld in 52 ontdekkingen Verrukkelijk boek over de ontdekkingen van de oude Grieken en Romeinen, van houten wc-bril tot aardschokbestendig beton en computer. Balans, 262 blz., 21,99 euro 3Jack Fairweather: Vrijwillig naar Auschwitz. Witold Pilecki, de man die in Auschwitz infiltreerde (Vert: Titia Ram) Reconstructie van het leven van de Pool Witold Pilecki, de ‘fascinerendste verzetsstrijder uit WO II’. Hij overleefde Auschwitz waar hij zich vrijwillig liet opsluiten maar werd na de oorlog alsnog door de Sovjets vermoord. Prometheus, 456 blz., 22,50 euro 4Frits Boterman: Oswald Spengler. Een intellectuele biografie Nieuw Rechts onthaalde de vertaling van Spenglers Der Untergang des Abendlandes in 2018 als een onverminderd actueel boek. Historicus Frits Boterman denkt daar anders over. Boom, 640 blz., 39 euro 5Andrew Pettegree & Arthur der Weduwen: De boekhandel van de wereld. Drukkers, boekverkopers en lezers in de Gouden Eeuw. (Vertaling: Frits van der Waa) Baanbrekend en provocerend boek over het 17de-eeuwse Amsterdam als het centrum van de eerste informatierevolutie dat de leeshonger van de hele westerse wereld stilde. Atlas Contact, 624 blz., 39,99 euro 6Sjeng Scheijen: De avant-gardisten. De Russische Revolutie in de kunst 1917-1935 Slavist Sjeng Scheijen laat zien dat het huwelijk tussen de baanbrekende Russische avant-garde en het revolutionaire Sovjetregime niet op liefde maar op opportunisme berustte. Prometheus, 587 blz., 37,50 euro 7Adam Smith: De welvaart van landen. Een onderzoek naar de aard en de oorzaken van de welvaart van landen (Vertaling: Jabik Veenbaas) Het boek The Wealth of Nations uit 1776, de grondsteen van de economische wetenschap, verscheen dit jaar eindelijk in een Nederlandse vertaling. Boom, 1.024 blz., 59,90 euro 8Enny de Bruijn: De hoeve en het hart. Een boerenfamilie in de Gouden Eeuw Beschrijving van het rauwe leven van de Betuwnaren in het 17de-eeuwse Herwijnen: aandachtige geschiedschrijving van de beste soort. Prometheus, 463 blz., 24,99 euro 9Jean Lopez (red.): De Tweede Wereldoorlog in infographics (Vertaling: Bureau RJ&TC) Dit boek met honderden heldere infographics laat niet alleen de grote lijnen van WO II zien maar ook de details. Nieuw Amsterdam, 191 blz., 32,99 euro 10Rens Bod: Een wereld vol patronen. De geschiedenis van kennis Hoogleraar ‘Digital Humanities’ Rens Bod beschrijft de geschiedenis van kennis zo objectief en breed mogelijk. Prometheus, 474 blz., 39,99 euro Samenstelling: Bernard Hulsman en Nynke van Verschuer

1Marijke Schermer: Liefde, als dat het is Schermer is hard op weg een van onze interessantste schrijvers te worden, met deze meeslepende scheidingsroman die aan je ideeën over het huwelijk morrelt. Van Oorschot, 203 blz., 22,50 euro 2Ivo Victoria: Alles is oké Ivo Victoria steekt Bernlefs Hersenschimmen naar de kroon in een sprankelende en ontroerende roman over een demente oude moeder. Lebowski, 224 blz., 21,99 euro 3Mariken Heitman: De wateraap Biologe zoekt de missing link en zichzelf in een debuutroman die uitblinkt door een stampvolle, barokke, buitelende stijl. Atlas Contact, 176 blz. 19,99 euro 4Wessel te Gussinklo: De hoogstapelaar Wat een irritante én meelijwekkende snoever is Ewout Meyster, in wiens hoofd we in deze roman vertoeven – met onophoudelijk genoegen. Koppernik, 372 blz., 21,50 euro 5Sanneke van Hassel: Nederzettingen Voorbeeldige korte verhalen die gelaagde inkijkjes bieden in levens van stadsbewoners anno nu. De Bezige Bij, 189 blz., 20,99 euro 6Stephan Enter: Pastorale Gereformeerden die van hun geloof vallen? Enter vertelt dat aloude verhaal in prachtige formuleringen die knispervers aanvoelen. Van Oorschot, 285 blz., 22,50 euro 7Ellen Deckwitz: Hogere natuurkunde Dichtbundel die leest als één doorlopend, urgent verhalend gedicht over de jarenlange doorwerking van het Nederlands-Indisch trauma. Uitgeverij Pluim, 80 blz. 21,99 euro 8Rob van Essen: Visser Heruitgegeven roman van de Librisprijswinnaar, over een docent die onbedoeld een extreemrechts boegbeeld wordt. Atlas Contact, 224 blz., 17,50 euro 9Armando: Toch Nagalaten werk met schitterende verhalen en verrassend milde poëzie, waarin Armando met zichzelf in gesprek lijkt. Atlas Contact, 72 blz., 22,99 euro 10Toon Tellegen en Gwen Stok: De genezing van de krekel Tekenaar Gwen Stok veranderde één van Tellegens beste boeken, over een krekel met een depressie, in een onvergetelijke graphic novel. Querido, 176 blz., 20 euro

1Sigrid Nunez: De vriend (Vertaling: Maaike Bijnsdorp en Lucie Schaap) Een roman die schijnbaar over alles gaat – zelfmoord, rouw, de band met een hond – maar uiteindelijk magisch in elkaar klikt. Atlas Contact, 224 blz., 22,99 euro 2J.M. Coetzee: De oude vrouw en de katten (Vertaling: Peter Bergsma) Met een minimum aan pennenstreken trekt Coetzee een gelaagde gezinsdynamiek op – en nog zes grootse verhalen. Cossee, 144 blz., 20,99 euro 3Jeanette Winterson: Frankusstein (Vertaling: Arthur Wevers) Een cocktail van Mary Shelley, kunstmatige intelligentie en transgender-thematiek levert nog méér dan een hoop ideeën tussen twee kaften. Atlas Contact, 373 blz., 24,99 euro 4Robert Robertson: Hier maak ik mijn stad (Vertaling: Hans Kloos) Meesterlijk prozagedicht dat in een koortsachtige cadans een moderne Odysseus door de VS volgt. Querido, 240 blz., 20,99 euro 5Ane Riel: Hars (Vertaling: Kor de Vries) Grimmig, sprookjesachtig boek over obsessieve vaderliefde – en een boek dat het thrillergenre overstijgt. Prometheus, 272 blz., 17,99 euro 6Daniil Charms: Werken (Vertaling: Yolanda Bloemen) Verhalen, gedichten, toneel, kinderliteratuur – alles samen in een literaire schatkamer van een unieke Russische absurdist. Van Oorschot, 736 blz., 45 euro 7Deborah Eisenberg: Your Duck Is My Duck Elk verhaal van Eisenberg is een avontuur – van een duizelingwekkende geconcentreerdheid, maar hermetisch is het niet. Ecco, 226 blz., 31,99 euro 8Ocean Vuong: Op aarde schitteren we even (Vertaling: Johannes Jonkers) Een grensverleggende debuutroman over Vietnamese vluchtelingen, homoseksualiteit, armoede in de VS: een geheel dat schittert. Hollands Diep, 237 blz., 21,99 euro 9Maja Haderlap: De engel van het vergeten (Vertaling: Marianne van Reenen) Fascinerend en speels relaas over Sloveense minderheid in Oostenrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Cossee, 300 blz., 21,99 euro 10Marco Balzano: Ik blijf hier (Vertaling: Edwin Krijgsman) Geserreerd beschrijft de Italiaan Balzano hoe politieke verwarring voelt voor mensen die eeuwenlange stilstand gewend zijn. De Arbeiderspers, 238 blz., 19,99 euro Samenstelling: Thomas de Veen

JEUGDLITERATUUR 1Edward van de Vendel & Martijn van der Linden: Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikeltLiteraire lessen voor het leven, in 25 gedichten van Edward van de Vendel, die net als illustrator Martijn van der Linden op de toppen van zijn kunnen presteert.Querido, 68 blz. 17,99 euro. 8+ 2Sjoerd Kuyper: BizarVeelomvattend inkijkje in een puberhoofd, dat zich buitelend breekt over grote thema’s: democratie, klimaat, emancipatie.Hoogland & van Klaveren, 320 blz. 15,95 euro. 13+ 3Linda Dielemans en Sanne te Loo: BronsWie met een onsexy onderwerp (brons!) een non-fictiekinderboek wil vullen, moet al zijn vertellersgaven inzetten. Dat deed Linda Dielemans.Fontaine Uitgevers, 183 blz. 19,99 euro. 10+ 4Fanny Britt & Isabelle Arsenault: Jane, de vos en ikKnappe, intieme graphic novel over Hélène die het moeilijk heeft op school, leert kinderen de gelaagdheid van een goede strip kennen.Querido, 104 blz. 19,99 euro. 10+ 5Annet Schaap en Philip Hopman: De boom met het oorPoëtisch prentenboek van de schrijfster van Lampje gaat over een hoge boom met een luisterend oor, voor vogels, insecten en andere passanten.Querido, 41 blz. 16,99 euro. 7+ 6Derk Visser: Drama QueenAngel durft langzaamaan te accepteren op wie ze verliefd is, en Derk Visser schrijft daar rauw en krachtig over. Gottmer, 216 blz. 14,99 euro. 15+ 7Enrico Galiano: De bijzondere woorden van GioiaItalië heeft zijn eigen John Green en hij heet Enrico Galiano: hij schreef een puberroman vol rake observaties en bespiegelingen.Luitingh-Sijthoff, 429 blz., 20,99 euro. 15+ 8Jean-Claude van Rijckeghem: IJzerkopFilmisch en strijdlustig verhaal over een meisje dat zich in ridderkostuum hult – anno 1809.Querido, 367 blz. 17,99 euro. 12+ 9Annejan Mieras: Homme en het noodgevalOntroerend en knap verhaal over een pleegzusje mondt uit in een spel met de poëzie van Wislawa Szymborska.Lemniscaat, 196 blz. 14,95 euro. 9+ 10Peter Van den Ende: Zwerveling Verbluffend, dromerig prentenboek voor alle leeftijden over een papieren bootje dat naar de vreemdsoortigste uithoeken van de wereld vaart. Querido, 96 blz. 22,50 euro. Alle leeftijden Samenstelling: Thomas de Veen