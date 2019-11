Nederland en Australië rollen drugslijn op

Met invallen in het zuiden van Nederland en in België is begin deze maand een omvangrijk intercontinentaal drugssmokkelnetwerk opgerold. Dat maakte de politie vrijdag bekend. De hoofdverdachten zijn twee Nederlanders van 58 en 37 jaar. In totaal werden negen aanhoudingen verricht: acht mensen in Nederland en België, één in Australië. De operatie duurde een jaar en kwam op gang na een tip uit Australië.

De Australische politie attendeerde de politie een jaar geleden op een grootschalige productielijn van drugs die bijna uitsluitend voor de Australische markt produceerde. Uit het daarop ingestelde gezamenlijke onderzoek bleek dat een transport van zevenhonderd kilo mdma – de actieve stof in xtc-pillen – werd voorbereid. De voor Brisbane bedoelde zending, waarmee volgens de politie ten minste vijftien miljoen xtc-pillen gemaakt hadden kunnen worden, werd in augustus onderschept.

Begin deze maand werd bij doorzoekingen in vijftien panden in binnen- en buitenland nog eens 150 kilo mdma aangetroffen. Ook werden twee vuurwapens, drie kilo cocaïne en 43.000 liter chemicaliën gevonden. In Australië werd een 48-jarige vrouw opgepakt. Dat gebeurde enige tijd later, reden waarom de operatie nu pas naar buiten wordt gebracht, licht een woordvoerder van de politie desgevraagd toe. Onder de strenge Australische drugswetten riskeert ze een levenslange gevangenisstraf. De straatprijs van pillen en andere narcotica is in Australië een veelvoud van die in Nederland.