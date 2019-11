Minister mag geldkraan Haga Lyceum niet helemaal dichtdraaien

Minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie) mag de rijksfinanciering van het Cornelius Haga Lyceum niet per 1 december helemaal stopzetten. Dat heeft de Raad van State vrijdag geoordeeld. De minister heeft zich bij zijn bekostigingsbesluit volgens de voorzieningenrechter „niet gehouden aan zijn eigen beleidsregels”.

Volgens die regels moet de bekostiging stapsgewijs worden teruggebracht. De rijksfinanciering wordt dan eerst met 15 procent en vervolgens met 30 procent gekort. Pas als het bestuur na negen maanden nog niet aan de wettelijke voorschriften voldoet, mag de minister de financiering helemaal stopzetten.

Deze voorlopige voorziening van de Raad van State is een opvallende – maar zeker niet definitieve – stap in de strijd van het Haga tegen de overheid, die volgens schooldirecteur Soner Atasoy een „hetze” voert tegen zijn islamitische middelbare school. Met dit vonnis wint het Haga tijd om verder te procederen tegen de staat in twee andere rechtszaken. Ook zou het een interimbestuur kunnen aanstellen om zo te voldoen aan de ‘aanwijzing’ waarop de minister zijn bekostigingsbesluit baseerde.

Die in september door Slob opgelegde aanwijzing hield in dat het Haga op zoek moest naar een nieuwe leiding. Het huidige bestuur heeft zich volgens de Inspectie van het Onderwijs schuldig gemaakt aan onder meer financieel wanbeheer. De school kreeg een deadline voor deze bestuurswissel, maar haalde die niet, naar eigen zeggen omdat ze een interimbestuurder wilde aanstellen die geen moslim is. Voordat deze interimmer aangesteld kon worden, moesten de statuten van de islamitische school aangepast worden, zei Atasoy vorige maand. Voor die statutenwijziging heeft het Haga nu de tijd.

Twee andere rechtszaken

Ondertussen voert de Amsterdamse school twee andere rechtszaken tegen de staat. Op 24 december doet het Gerechtshof Den Haag uitspraak in een kort geding van de Haga-leiding tegen de Onderwijsinspectie. Die concludeerde in een in juli gepubliceerd rapport dat op de islamitische school niet alleen sprake is van wanbeheer, maar ook van ontoereikend burgerschapsonderwijs.

Volgens Wouter Pors, de advocaat van de school, staan in het rapport feitelijke onjuistheden en heeft de Inspectie in haar onderzoek haar adviserende en controlerende taken op oneigenlijke wijze verward. De school eist dat de Inspectie het rapport intrekt. Als dat gebeurt, valt volgens Pors de grondslag weg onder de aanwijzing van Slob en daarmee ook onder diens besluit de financiering stop te zetten.