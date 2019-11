‘Miljoenen voor Cruijff kwamen van loterijen’

De miljoenen die Johan Cruijff volgens journalist Auke Kok jarenlang zou hebben gekregen van zijn eigen Johan Cruyff Foundation, waren afkomstig van de Sponsor- en Postcodeloterij. Dat schrijft de Volkskrant vrijdag op basis van twee directbetrokkenen en contracten die de krant heeft ingezien. Vorige week bepaalde de rechter dat Kok de bewering in zijn biografie over de oud-voetballer moest rectificeren.

Volgens Kok kreeg Cruijff jaarlijks 1 miljoen euro van zijn liefdadigheidsinstelling voor het gebruik van zijn naam en beeltenis. De stichting, waaraan de bewering niet was voorgelegd, spande daarop een kort geding aan tegen de auteur en uitgeverij Hollands Diep. De rechter bepaalde op de dag dat het boek verscheen dat het moest worden voorzien van een inlegvel met correctie. Kok gaf in de rechtszaal toe dat hij achteraf twijfelde aan de juistheid van de bewering, die hij had gebaseerd op drie onafhankelijke bronnen.

Promotiewerk

Nu blijkt dat Cruijff, die in 2016 overleed, wel degelijk miljoenen kreeg, schrijft de Volkskrant in een reconstructie, maar niet van zijn eigen stichting, die zich ervoor inzet dat kinderen overal ter wereld kunnen sporten. Het geld kwam van de Sponsor- en Postcodeloterij, waarvoor Cruijff van 1998 tot 2003 promotiewerk verrichtte. De loterijen steunden daarnaast de Cruyff Foundation en kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes, die de stichting hielp bij het professionaliseren, beide met jaarlijks maximaal 5 miljoen gulden (2,27 miljoen euro).

Het volledige bedrag werd overgemaakt naar Terre des Hommes omdat de Cruyff Foundation nog geen anbi-status had waarmee goede doelen fiscale voordelen kunnen krijgen. Ook de beloningen voor Cruijff kwamen terecht op de rekening van de instelling. De betrokkenen, de toenmalig directeur van Terre des Hommes en directeur van de Postcodeloterij, zeggen tegen de Volkskrant dat er geen donateurs zijn benadeeld en alles in jaarrekeningen is verantwoord.

Carole Thate, bestuurslid van de Cruyff Foundation, zegt tegen de krant dat ze al vanaf het begin wist dat de betalingen door de loterijen werden gedaan. „Hij had wel meer commerciële overeenkomsten met andere partijen.”