Mexico-Stad roept noodtoestand uit om geweld tegen vrouwen

In Mexico-Stad is donderdag de noodtoestand afgekondigd vanwege het toenemende geweld tegen vrouwen in de stad. In de eerste negen maanden van dit jaar zijn meer dan 150 vrouwen vermoord in de miljoenenstad. Vermoed wordt dat de helft van hen zijn omgebracht vanwege hun geslacht. Door het uitroepen van de speciale noodtoestand wordt er nu onder meer meer geld vrijgemaakt voor vrouwencentra.

Burgemeester Claudia Sheinbaum, de eerste vrouwelijke burgemeester van Mexico-Stad, kondigde het zogenoemde Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres op sociale media aan. De maatregel, die alleen in Mexico bestaat, stelt overheden in staat noodmaatregelen te treffen om specifiek het geweld tegen vrouwen tegen te gaan.

Een andere initiatief dat Sheinbaum aankondigde is een openbaar register waarin de namen van zedendelinquenten komen te staan, schrijft de Mexicaanse krant El Universal.

In augustus gingen inwoners van Mexico-Stad de straat op nadat een meisje van zeventien jaar was verkracht door vier politieagenten. Het massale protest wordt inmiddels ook wel de glitterrevolutie genoemd, omdat demonstranten roze glitters over de veiligheidschef van de stad hebben gegooid.