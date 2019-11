Lagarde: ‘Overheid moet meer investeren’

De eurozone heeft meer publieke investeringen nodig als antwoord op „een veranderende en uitdagende wereld”. Dat zei Christine Lagarde in haar eerste speech als nieuwe president van de Europese Centrale Bank. Ze ging nauwelijks in op het monetaire beleid van de ECB, en riep op tot veranderingen in de Europese economie.

Lagarde, die begin deze maand Mario Draghi opvolgde als ECB-president, sprak vrijdag in Frankfurt tijdens het Europees Banken Congres. Ze pleitte daar voor overheidsinvesteringen in de eurozone. „Investeringsbehoeften zijn natuurlijk specifiek per land, maar vandaag de dag valt er veel te zeggen voor investeringen in een gemeenschappelijke toekomst die productiever is, digitaler, en groener.”

Ook Draghi pleitte in zijn nadagen voor meer investeringen, maar Lagarde doet dat uitgesprokener. Ze vindt dat de ECB niet als enige de economie draaiende kan houden.

Lagarde legde de nadruk op de „onzekerheid” in de wereld die voortkomt uit geopolitieke spanningen, handelsconflicten, „disruptieve” technologie voor logistiek en de werkvloer, en klimaatverandering. Al die onzekerheden kunnen de exportmarkt aantasten. Europa moet zich daarom als tweede economie van de wereld juist richten op interne versterking door innovatie en investeringen, zodat de lokale afzetmarkt groeit. „Dit kan ook een moment zijn om kansen te grijpen”, zei de ECB-president.

Interne versterking

Ze wees erop dat de overheidsinvesteringen in de eurozone lager zijn dan voor de financiële crisis. De groei van het afgelopen decennium was vooral gedreven door de export, met Duitsland voorop.

Daaraan is door de handelsoorlog een abrupt einde gekomen. De netto-export van goederen vanuit de eurozone was sinds 2016 sterk positief, maar dit jaar is dat overschot helemaal verdampt. Door de lokale vraag te stimuleren, zei Lagarde, groeit de arbeidsintensieve Europese dienstensector en kunnen daardoor ook meer banen behouden blijven.

Wat betreft het monetaire beleid van de ECB hield ze het bij de korte opmerking dat ze „binnenkort” een herziening start van het beleidskader van de ECB. Daarin staat onder meer het inflatiedoel ter discussie.

Ze wekte nergens de indruk te tornen aan het recente ingrijpen van haar voorganger Draghi om de Europese economie verder te stimuleren. Die ingrepen, zoals het opnieuw opkopen van staatsleningen, stuitten op openlijke kritiek van meerdere centrale bankiers, zoals president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank. „Het monetair beleid zal de economie blijven ondersteunen en zal reageren op toekomstige risico’s”, aldus Lagarde.