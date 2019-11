Iraakse ordetroepen doden drie demonstranten

In Bagdad zijn vrijdag zeker drie mensen gedood door de ordetroepen. Dat meldt persbureau Reuters. De politie schoot met traangas en scherp op demonstranten die zich hadden verzameld op een brug in het centrum van de Iraakse hoofdstad. Twee mensen werden dodelijk geraakt door politiekogels, een derde slachtoffer kreeg een busje traangas tegen het hoofd. Zeker 27 anderen raakten gewond.

Ook elders in Irak was het onrustig. In de buurt van de zuidoostelijke stad Basra werden charges uitgevoerd op demonstranten die de haven blokkeerden. Ook de toegang tot de haven van Umm Qasr was de voorbije dagen geblokkeerd, maar die werd juist vrijdag weer hersteld. De grootste haven van Irak, aan de Perzische Golf, is volgens persbureau Reuters echter nog niet opnieuw in bedrijf genomen.

Roep om hervormingen

In heel Irak wordt sinds begin vorige maand gedemonstreerd uit woede over het gebrek aan banen, voorzieningen en elektra en tegen premier Adil Abdul-Mahdi en diens volgens veel Irakezen corrupte regering. Bij die protesten zijn tot dusver 329 mensen om het leven gekomen, het grootste aantal dodelijke slachtoffers bij protesten sinds de val van dictator Saddam Hussein.

De sjiitische ayatollah Ali al-Sistani, die zich in de regel afzijdig houdt van de politiek, heeft Abdul-Mehdi vrijdag opgeroepen zo snel mogelijk hervormingen door te voeren in de kieswetten van Irak. De premier kondigde begin deze maand „een belangrijke herschikking van de regering” aan, maar daar is nog niets uit voortgekomen dat de demonstranten heeft kunnen bedaren.