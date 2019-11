Cadeaus geven is niet makkelijk – dit zijn 172 geefsuggesties

In mijn badkamer staat een bakje met kettingen en oorbellen. Ik draag nooit kettingen, en minstens tien paar oorbellen zullen het bakje nooit meer verlaten. Weggooien durf ik niet, het waren allemaal cadeaus.

Vanwege dit doosje houd ik al jaren een verlanglijstje bij. Als iemand vraagt of ik nog wensen heb, heb ik een antwoord paraat. Maar veel gevers zullen nooit vragen of er nog wensen zijn. Iets wat met liefde is uitgezocht, is waardevoller dan iets wat zonder veel nadenken van een lijstje is geplukt, is vaak de gedachte. Nee! Denk aan het doosje in mijn badkamer!

Goede cadeaus geven is niet makkelijk. Voor deze cadeaubijlage dook Ellen de Bruin daarom in het onderzoek dat er naar cadeaus gedaan is. Ze destilleerde zeven bruikbare tips, waarmee cadeaus uitzoeken een stuk eenvoudiger wordt. Tip 3: geef iets wat op iemands lijstje staat.

Naast deze tips, vindt u in deze bijlage heel veel cadeau-inspiratie. Zoekt u iets voor een spelletjesfanaat? Kijk op pagina 13. Gaat u uit winkelen voor een amateurkok, een buitenmens of een jong neefje of nichtje? Denk eens aan matroesjka-maatbekers, een insectenhotel of een spidermanpak. We vroegen onze collega’s van de boekenredactie naar de beste boeken om cadeau te geven (fictie, non-fictie en kinder- en jeugdboeken) en de muziekredactie stelde lijstjes met muziekcadeaus samen (jazz, pop en klassiek, verkrijgbaar op vinyl of cd). De genoemde prijzen zijn richtprijzen, want de meeste producten zijn bij meerdere winkels te koop. Alleen als producten bij één specifieke winkel te koop zijn hebben we die vermeld.

De redactie wenst u een vrolijke feestmaand.

Laura Wismans, Chef redactie Leven