Dit zijn de indrukwekkendste foto’s van deze week

De eerste wijn van het jaar. Niet alleen in meer traditionele wijnlanden wordt de komst van de beaujolais nouveau gevierd. In het hetebronnenresort Hakone Kowakien Yunessun in Japan kan in een ‘wijnbad’ (gekleurd water) gebadderd worden, uiteraard met een glaasje van de nieuwe wijn – of druivensap voor de kinderen – in de hand. Japan is een grote afzetmarkt voor beaujolais nouveau; naar schatting zal het Aziatische land dit jaar 4,5 miljoen flessen van de wijn importeren.

Foto Franck Robichon/EPA