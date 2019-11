Negen cadeautips voor in de keuken

Matroesjka: elk poppetje is een maatbeker . In cups, handig voor wie uit Engelstalige kookboeken kookt. Fred , 16,50 euro

Er zijn koffiemolens van duizend euro, maar het maakt niet uit of je met de hand of elektrisch maalt. Forever , 29,95 euro

Moccamaster uit Nederland geldt wereldwijd als het beste filterkoffieapparaat . Cup-one zet in vier minuten één kopje. 179 euro

Fermenteren is een soort rotten en erg hip. Als je ook nog uit Rotterdam komt is de naam Rotpot snel bedacht. 24,95 euro

Porseleinen schaal met siliconenring om ook onderweg in stijl een zelfgemaakte maaltijd te eten. Villeroy & Boch , 29,90 euro

Bamboe eetstokjes , in diverse kleuren. Dille & Kamille , 1,75 euro

Chef aan huis

Een meergangenmenu in eigen huis en je hoeft er niets voor te doen. Huur een chef van The Food Convoy in. Vanaf 65 euro p.p.